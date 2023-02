Diego Valoyes busca salir de Talleres: histórico de Brasil lo quiere

Con la llegada de Jaminton Campaz a Rosario Central, la historia de los jugadores colombianos en Argentina se expande cada vez más. Pero, el panorama para todos los representantes cafeteros no es igual y no es tan positivo en estos momentos, el nombre de Diego Valoyes, jugador de la Selección Colombia ha estado rondando por los grandes equipos de Argentina y también por fuera del país argentino lo están buscando, pero la respuesta de Talleres de Córdoba ha sido contundente.



Diego Valoyes tenía todo listo para irse de Talleres de Córdoba con destino a River Plate y a Boca Juniors, clubes que preguntaron por él. Sin embargo, el presidente del cuadro cordobés, Andrés Fassi no permitió que saliera en la anterior ventana del mercado de fichajes. El escenario ahora es el mismo.

Un panorama similar al de hace seis meses cuando sonó fuertemente la salida de Diego Valoyes a seguir en Europa con los intereses de Boca Juniors y de River Plate. No obstante, todo siguió igual para el cartagenero que continuó en Talleres de Córdoba. Pero ahora, sin minutos en este comienzo de la liga de Argentina, se abre la posibilidad a que salga de la institución cordobesa.



Unas molestias físicas persiguen a Diego Valoyes que ha sido alejado de este comienzo de la Liga Argentina a la espera también de su recuperación. El anhelo del cartagenero es salir de Talleres, pero no será una tarea fácil para Valoyes, puesto que, de acuerdo con TyC Sports, Andrés Fassi no quiere perder a una pieza que él considera vital para la institución. La idea de Fassi es que se quede por lo menos hasta mitad de temporada.



Diego Valoyes ahora está en la órbita de un club de Brasil, aunque Andrés Fassi negó cualquier posibilidad de su salida, pues la operación con el equipo brasileño no es de su interés. Se trata del Vasco Da Gama que quiere contar con el cartagenero para el 2023. El club acaba de ascender y busca la manera de reforzarse de la mejor manera para sostener la categoría. Vasco quiere comprar el 50% de sus derechos, un valor que llegaría a los 3 millones de dólares.



Transfermarkt, que dio a conocer la noticia del interés señaló en la página web, "el club brasileño estaría dispuesto a pagar cerca de 3,2 millones de euros por Valoyes, resaltando que el negocio se plantearía para adquirir el 50% de sus derechos deportivos, lo que podría motivar aún más a los argentinos”. La decisión la tendrá Andrés Fassi si gusta o no la oferta del cuadro brasileño o si Diego Valoyes continuará en Argentina.