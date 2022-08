Colombiano presente en el XI de los cuartos de final de Libertadores

La Copa Conmebol Libertadores está llegando a un momento importante de definición. En la primera semana de agosto, se llevó a cabo la ida de los cuartos de final del certamen internacional con la participación de seis colombianos. Corinthians, Talleres de Córdoba, Palmeiras y Athletico Paranaense son los clubes que están buscando su pase a las semifinales con cafeteros dentro de sus planteles.

El martes, Flamengo enfrentó al Corinthians de Víctor Cantillo. Sin embargo, la derrota del Timao complicó las aspiraciones del ex Junior de Barranquilla que, además, fue rajado completamente por la prensa brasileña. Fue amonestado, y solo disputó 45 minutos sustituido por Giuliano. Una pobrísima participación de Cantillo.



Al siguiente día, Palmeiras igualó al último minuto contra un Atlético Mineiro que estaba sorprendiendo al bicampeón. Eduard Atuesta fue suplente y no vio ningún minuto en el empate a dos tantos. Luego fue el turno para Talleres de Córdoba visitando a Vélez Sarsfield. La T tuvo a Diego Valoyes los 90 minutos y a Rafael Pérez que ingresó a los 60’. No pudieron evitar la derrota 3-2, y tendrán que remontar en casa.



El jueves fue el turno de Athletico Paranaense de Luis Manuel Orejuela y Nicolás Hernández. No obstante, ninguno de los dos vio minutos. La decisión por parte de la Conmebol estaba entre Diego Valoyes como candidato colombiano para ser elegido en el XI de la semana, pues Víctor Cantillo dejó una pobre participación, Eduard Atuesta no jugó con Palmeiras, Rafael Pérez en media hora poco podía hacer y ni Hernández ni Orejuela fueron de la partida.



Pese a la derrota 3-2 ante Vélez Sarsfield, Talleres de Córdoba puede darse el lujo de tener un representante en el once ideal de la ida de los cuartos de final. Diego Valoyes, que no participó en ninguno de los dos tantos, fue premiado por su esfuerzo y su atrevimiento en la cancha. Fue muy desequilibrante a lo largo de los 90 minutos.



Así las cosas, a Diego Valoyes lo pusieron como volante por derecha al lado de Giorgian De Arrascaeta, Danilo y Gustavo Scarpa. Adelante, la delantera conformada por Keno, Lucas Janson y Gabriel Barbosa. Valoyes buscará confirmar su buen momento el miércoles 10 de agosto en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores.