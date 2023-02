'Dibu' Martínez provocó 'agarrón' entre periodistas colombianos

Emiliano Martínez volvió a salir criticado de un partido en Premier League. Esta vez, el campeón mundial se vio comprometido en la caída (2-4) de Aston Villa frente al Arsenal. Al 'Dibu', arquero de amores y odios, no le perdonan una en redes sociales.



Con la actuación de este sábado en el Villa Park, donde se apuntó con un insólito autogol, algunos periodistas colombianos se sumaron al debate sobre su nivel deportivo. Al 'Dibu' le cobran por sus polémicos gestos y comentarios.

Juan Felipe Cadavid trinó sobre el 'Dibu' diciendo que no es un "mal portero" por más que tenga actitudes que no gustan. "A mí también me parecieron salidas de tono muchas actitudes de Dibu Martínez en el Mundial, pero ya es obsesivo celebrar cada vez que le hacen gol y más quererlo mostrar como un mal portero. Lo digo por nosotros los periodistas, el hincha tiene carta abierta para ser pasional".



A su comentario reaccionó el periodista caleño Carlos 'Petiso' Arango, quien al parecer sí disfruta con el 'Show del Dibu'. "Es arquerazo y campeón. Punto", comentó. A quien no le gustó ni cinco su opinión fue al narrador Eduardo Luis López, quien aseguró: "Arquerazo, no fregués. Malo no es, es normalito".



Eduardo Luis ahondó en la polémica sobre si 'Dibu' es bueno o no, y agregó: "Un arquero normalito que coincidió con una selección derechita y un Messi líder. Vamo a calmalno...la Liga Premier muestra su verdad. Chaoooo".



Lo cierto es que mientras unos aprovechan cada traspiés en la Premier League para cuestionarle su nivel, otros recuerdan que es campeón del mundo y que sus atajadas fueron claves para el título de Argentina en Qatar. En Colombia todavía recuerdan con desagrado aquel episodio con Yerry Mina en los penaltis de Copa América.