¿Se irá del Milan? Devis Vásquez no habría cumplido expectativas

Hace un mes aproximadamente Milan sorprendió con la llegada del portero colombiano Devis Vásquez, quien no estaba en el radar del mundo del fútbol, pero el club italiano y Guaraní de Paraguay gestaron el histórico traspaso para dar a conocer mundialmente al jugador de 24 años.



Tras haber llegado al Milan, Devis Vásquez no ha tenido mucho protagonismo en cuestión de ser titular en algún partido de Serie A y desde su primera convocatoria contra Lecce el 14 de enero, el portero aún no ha debutado. Actualmente lleva sido incluido por el técnico Stefano Pioli en cinco partidos, uno de ellos el de Supercopa contra Inter, pero no ha visto minutos.



Sin embargo, la prensa italiana empezó a indagar por qué el colombiano no ha tenido opciones de atajar a pesar de tener posibilidades tras la lesión del arquero titular Mike Maignan y según la Gazzetta dello Sport, Devis Vásquez aún no está listo para jugar en la Serie A y sería cedido a final de temporada.



“No fue la solución para cerrar la portería. No está considerado listo para la Serie A. Vásquez tiene 24 años, no precisamente un potencial muy joven y cuando regrese Maignan en marzo, la portería volverá a estar cubierta”, dice el mencionado medio italiano.



De igual manera, la prensa italiana habla de que, si el jugador quiere continuar en el equipo, estaría ubicado como el tercer arquero, aunque lo mejor es optar por la cesión para liberar un cupo de futbolista extranjero y optar por otro jugador.



“Vásquez podrá quedarse como tercer portero o, en caso de ser cedido al exterior, podrá abrir un espacio para la inscripción de un nuevo jugador. En cambio, el número 12 se entregará a Sportiello, quien próximamente será liberado de Atalanta”, finalizó Gazzetta dello Sport.



Según la Gazzetta dello Sport el AC Milan ha considerado al arquero colombiano Devis Vásquez "no listo para la Serie A".



Hasta ahora no ha podido debutar con el equipo italiano. pic.twitter.com/eBZUhfqUdA — Nuestros Deportes (@nuestrosdporte2) February 8, 2023

Por ahora, Devis Vásquez seguirá vinculado a Milan y deberá esperar si a final de temporada el club decide tenerlo en cuenta o si definitivamente se va en busca de adquirir experiencia en el fútbol internacional.