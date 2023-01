Devis Vásquez se confesó: lo tanteó otro club, pero prefirió Europa

El 2023 para Colombia inició con una grata noticia: la llegada de Devis Vásquez al AC Milan. Seguramente muchos no recuerdan o no saben quién es el arquero que acaba de firmar con el histórico italiano, y se convirtió en el primer guardameta cafetero en jugar con los 'Rossoneri', pero la trayectoria del barranquillero ha sido más que satisfactoria con experiencia en competencias de talla internacional como la Copa Conmebol Libertadores con Guaraní.



Cortuluá, Patriotas y La Equidad fueron sus clubes en Colombia, y luego dio el salto a Paraguay con el Guaraní. Debutó oficialmente, y, desde su momento con los paraguayos antes de firmar con el cuadro italiano, ya estaba en el radar de Néstor Lorenzo para la Selección Colombia. No obstante, la única opción para Devis Vásquez no fue el AC Milan.

No deja de ser curioso el importante salto que hizo Devis Vásquez de un momento a otro su nombre estuvo en Europa sin tener mucho conocimiento acerca del guardameta que se fue de Guaraní a cumplir el sueño de recalar en el viejo continente. Vásquez firmó con el AC Milan pero no era la única alternativa que tuvo el barranquillero. Y es que, un ex arquero como Óscar Córdoba ya estaba siguiéndole los pasos a Vásquez y fue Córdoba, ídolo y referente del arco de Boca Juniors quien lo recomendó a los directivos Xeneizes.



En entrevista con la Revista Semana, Devis Vásquez referenció que Juan Román Riquelme estaba al tanto del futuro del arquero gracias a una recomendación de Óscar Córdoba. Además, mencionó que por el solo hecho del gesto de Córdoba, está agradecido con él, "todo empezó en 2019 cuando yo me quedé sin equipo y tuve la fortuna de poder entrenar y ser aconsejado por él. Me ayudó muchísimo. Me dio confianza, me corregía y me compartía muchas de sus experiencias vividas, las cuales fueron fundamentales para mí. Una vez que firmé en Guaraní, un día me dijo que había hablado con Juan Román Riquelme y que le había comentado mi caso, pero eso quedó ahí. Pero ese gesto para mí significó mucho, que una persona como Óscar Córdoba se la jugara por mí de esa manera, me hizo sentir más compromiso, empeño y dedicación para todo lo que se venía. No lo podía dejar mal".

Con el regreso de la Serie A y la lesión de Mike Maignan, guardameta titular, todavía queda la duda si Devis Vásquez luchará por un puesto en el arco del AC Milan o si el club buscará enviarlo de préstamo a un equipo donde sí tenga mayor protagonismo. En los dos encuentros que disputaron los milaneses desde que volvió el certamen, Ciprian Tatarusanu fue el dueño del arco y el suplente fue Antonio Mirante.