DT de Milan conoció a Devis Vásquez: ¿Se acerca su debut? Esto dijo

De la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, el año 2023 llegó con noticias inesperadas como la llegada del guardameta de 24 años de edad, Devis Vásquez al AC Milan de Italia. El arquero que salió muy temprano de Colombia con destino al Guaraní de Paraguay, y que, como dijo él mismo, tuvo acercamientos a Boca Juniors por recomendación de Óscar Córdoba, dio la grata sorpresa de firmar con los milaneses.



Pero, ahora que está en la cúspide del fútbol, la gran preguntas es, ¿será tenido en cuenta por Stefano Pioli para la Serie A, Champions League, Supercopa de Italia y la Coppa Italia? Pues, Ciprian Tatarusanu se ha quedado con el pórtico tras la lesión de Mike Maignan, pero todo indicaría que el fichaje de Devis Vásquez es para utilizarlo, o eso ha querido demostrar Pioli.

Y es que, resulta que por la baja del arquero francés, Mike Maignan, por ahora el dueño del arco ha sido Ciprian Tatarusanu, pero el rumano podría intercalar con Devis Vásquez en el pórtico del AC Milan. De hecho, el colombiano sería el segundo arquero mientras no está Maignan. Vásquez apenas se está acoplando al grupo, y no ha manejado muchos entrenamientos con sus compañeros, Pioli lo llevará con calma, pero ya dijo que al conocerlo, destacó su presencia física y su personalidad.



En la primera conversación que tuvo Stefano Pioli con Devis Vásquez, el estratega italiano sostuvo que, "hablé con él. Tiene buena presencia y personalidad. Hace 5 días que no entrena fuera de casa y solo tuvo una actividad breve. Veré en los próximos días y en los próximos partidos cómo será su condición y cuáles serán mis elecciones". No obstante, su idea es ver al colombiano en acción, algo que podría dejar en claro que el barranquillero sí será una pieza importante a futuro para el Milan.



Un sueño hecho realidad para Devis Vásquez que todavía no ha logrado asimilar cómo le ha cambiado su trayectoria deportiva. Y ahora sí que podría dar un giro. Stefano Pioli, de acuerdo con la Gazzetta dello Sport estaría analizando utilizar al colombiano contra el Torino por Coppa Italia. Así las cosas, con esa elección de poner al guardameta barranquillero, quedaría claro que Vásquez sería parte de la plantilla como segundo arquero por ahora ante la lesión de Mike Maignan, solo por detrás del rumano, Ciprian Tatarusanu.