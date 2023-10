Díaz no te deja solo: ingleses se rinden a él y en su país desconfían

El auténtico "you will never walk alone (nunca caminarás solo)" es colombiano y no tiene ningún problema en bajarse de un avión, ponerse los cortos e ir a la cancha si su equipo lo necesita.

El colombiano tuvo muy buen rendimiento en el derbi que Liverpool le ganó 2-0 a Everton, aún cuando no marcó ni dio una asistencia clara.



¿Entonces? De su persistencia nacieron los dos momentos clave en un partido disputadísimo: provocó la expulsión de Young y generó la falta del penalti que abrió la cuenta. Su entrega es llamativa, más teniendo en cuenta que apenas se integró horas antes de este duelo tras su viaje desde Quito hasta Liverpool.



Sus números no dejan dudas: en 81 minutos hizo tres tiros al arco, ganó 3 de 4 regates y 9 de 13 duelos, con un 88 por ciento de efectividad y una calificación total de 7,7.

Luis Díaz, Liverpool vs Everton Foto: Sofascore para Futbolred

Pero a la hora de las calificaciones, la prensa británica literalmente se rindió a él. "Un disparo desviado por Young desde el principio y forzó una sucesión de faltas hasta que el jugador del Everton finalmente fue expulsado. Lateral izquierdo para el último cuarto y ganó el penalti para abrir el marcador. Notable", dijo el diario Liverpool Echo, que le dio 7 puntos, los mismo de Salah, autor de un doblete.



Más generoso fue el sitio especializado 'ThisisAnfield.com', que destacó: "'Su persistencia en la banda izquierda hizo que Ashley Young hiciera dos desafíos dignos de tarjeta amarilla en la primera mitad, lo que les dio a los rojos una ventaja de un hombre durante 53 minutos. Su último pase vio fracasar movimientos prometedores, pero fue él quien inyectó ritmo en el último tercio y, de manera crucial, hizo el pase que golpeó la mano extendida de Michael Keane para el penalti. Se le pidió que jugara de lateral izquierdo antes de su sustitución, culminando su influyente salida", opinó, al tiempo que le dio 8 puntos y lo eligió 'man of the match'.



¿Casualidad en esas notas tan altas? En absoluto. El sitio Goal.com le dio 9 puntos y escribió: "Atrajo al lateral (Young) con dos amonestaciones. Torturó absolutamente al lateral y luego se ganó un penalti cuando cruzó el balón que Keane manoteó y Salah anotó. Una exhibición brillante y decisiva".

Es el mismo Díaz sacrificado y comprometido que vemos cuando se pone la camiseta amarilla de la Selección Colombia. La diferencia es que allá tiene otros intérpretes y que allá lo valoran todo, lo respetan. Mucho que aprender todavía tenemos...