¿Alerta de humo? Desmienten negociación de Millonarios con Falcao

Es la clásica historia entre querer y poder, el amor infantil que nunca termina de manifestarse, el rumor de cada mercado que, más que nada, juega con el corazón del hincha azul.

Un rumor de prensa que llegó desde España revivió un interés que casi puede considerarse un clásico: ¿Falcao podría jugar en Millonarios?



El portal AS de Madrid no dejó dudas: “Millonarios no se dará por vencido y volverá al ataque para hacerse con el actual delantero del Rayo, que termina contrato con los vallecanos este mes de junio. Tratarán de convencer a la estrella cafetera a través de diferentes factores, como el deportivo, el económico y, sobre todo, el sentimental, puesto que esta decisión supondría volver a su país”.



Sin embargo, así como en el pasado el máximo accionista Gustavo Serpa aseguró que estuvo en Madrid reunido con el jugador, explorando un posible fichaje que nunca se pudo concretar, esta vez los acercamientos ni siquiera habrían ocurrido.



“Fuentes cercanas a Millonarios confirman que en este momento no hay ninguna oferta para que Falcao García juegue en el cuadro ‘Embajador’”, publicó en su cuenta de X el periodista Diego Rueda.

¿Significa que está descartado un posible fichaje? En realidad no porque el mercado de verano ni siquiera se ha abierto y puede pasar que, ante la falta de otra oferta más atractiva, 'El Tigre' se planteara volver a su país, donde no llegó a jugar en ningún club de Primera, y se dejara tentar por Millonarios. Pero no es tan fácil.

“Lo de Colombia, lo de Millonarios se habló en su momento. Por ahí las condiciones no estaban dadas. Hay que ver la situación del país, también como está en este momento. Es un poco complejo, viendo lo que le pasó a Luis (Díaz). Son cosas negativas que a uno lo hacen meditar y quizás frenarse”, le dijo el propio delantero al periodista Jaime Dinas en diciembre pasado. ¿Qué tanto cambió la situación en estos últimos meses? Prácticamente nada, en realidad.