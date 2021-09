Te hablan, Rueda: 'me gustaría ir a la Selección y jugar como volante'

Los candidatos a llegar a la Selección Colombia hacen fila y muestran sus mejores cartas para convencer al técnico Reinaldo Rueda.

Y en esa lista aparece Eder Álvarez Balanta, actual jugador de Brujas de Bélgica, quien se robó el show recientemente en la Champions League, al firmar una gran presentación contra PSG, el estelar equipo francés que no logró pasar del empate 1-1.



En declaraciones al Vbar de Caracol Radio, Balanta se animó a pedir pista en la selección nacional, teniendo en cuenta ese roce internacional y el buen nivel que ha mostrado en una posición que no ha sido la de defensor tradicional.



"Me gustaría ir a la Selección y jugar como volante central. Es en el rol que me siento más cómodo, yo entiendo que en el mediocampo hay muchísimos jugadores que vienen haciendo las cosas bien y tener una oportunidad no es tan fácil" dijo el jugador, en un claro mensaje al técnico Rueda.



En efecto hay varias opciones que han tenido regularidad y poco a poco se han convertido en indiscutibles, entre ellos Wilmar Barrios, Matheus Uribe y ahora Gustavo Cuéllar.



"La última vez que fui a la Selección fue a un amistoso en 2018 en Corea del Sur y China. Después de ahí estuve apartado. El último acercamiento que tuve fue con Queiroz, estuve muy cerca de ser convocado el año pasado en marzo, pero ahí fue donde empezó lo del coronavirus", contó.



Una vez habló con el técnico Reinaldo Rueda, pero cuando era jugador del Basilea de Suiza. Ahora espera renovar el contacto: "tuve la oportunidad de hablar una vez con él cuando estaba en Basilea en un partido de Champions. Él estaba ahí después de irse de Nacional, estaba haciendo algo en Europa y tuve la oportunidad de hablar por teléfono con él. Después en estos días no".