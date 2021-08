Otro portazo a Falcao y se complica el regreso a América: es impagable

El futuro de Falcao es una de esas novelas turcas de exportación: sabe que no seguirá en Galatasaray porque se quieren ahorrar su ficha, pero de ahí en más todo es pura incertidumbre.

El colombiano ha sonado para regresar a España, concretamente al Mallorca, para la MLS, para México y hasta para Brasil. Pero el regreso a América se ve cada día más difícil.



De hecho, en las últimas horas se pronunció Sao Paulo, club que presuntamente estaba interesado, pero fue justo para desmentir esa versión.



Carlo Belmonte, director de fútbol del equipo, dijo que el colombiano no ha estado nunca en los planes: "no es posible, no nos reunimos con Falcao ni con nadie de su entorno", dijo.



¿Por qué no? Son como cinco millones de razones. Ese es el salario que el atacante percibe en Galatasaray y que tendría que pagar cualquier que se ilusione con tenerlo en sus filas.



Por esa razón se ha descartado su posible llegada a México, donde llegó decirse que América, Tigres, UANL y Monterrey podrían ser los llamados a pujar por 'El Tigre'. Sin embargo los números no dan por un jugador que además es mayor y tiene un historial importante de lesiones. Aunque recientemente el jugador pareció hacer un guiño a las 'Águilas', diciendo en Kwai que era el club más importante del país, parece que no fue suficiente.



La opción de la MLS no tomó forma nunca, aunque se habló de Inter Miami y un viejo anhelo de David Beckham. Pero la temporada está rodando y no están previstas más incorporaciones.



Así las cosas, Falcao sigue atrapado en un Galatasaray que no quiere darle revancha y el agente Jorge Mendes busca desesperadamente opciones para seguir en Europa, que sería el plan A, mientras intenta convencer al jugador de mirar hacia Arabia Saudí, donde hay interés real y mucho, mucho dinero para compensar cualquier carencia.