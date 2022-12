Demichelis le habla directo a Juan F. Quintero: 'Por el bien de todos'

En una reciente conferencia de prensa desde River Camp, el técnico Martín Demichelis se refirió a la continuidad de Juan Fernando Quintero, un tema que desde hace un par de semanas preocupa al hincha millonario, que quiere tener por otra temporada más. Ellos no son los únicos, el entrenador dejó clara su postura.

Todo parece indicar que las dos partes quieren lo mismo: continuidad. "Juanfer quiere estar, el club quiere que esté y yo quiero tenerlo. Están trabajando los dirigentes en la complejidad del caso que a mi me excede, pero todas las partes queremos que esté”.



Demichelis, quien llegó a River para la temporada que inicia en reemplazo de Marcelo 'Muñeco' Gallardo, mencionó que todo este tema contractual se resuelve con paciencia, pero la buena noticia es la voluntad de todos. "Yo le otorgué una semana más de vacaciones por haber estado con la Selección de Colombia. Ojalá que se termine solucionando por el bien de todos”.



Cabe recordar que desde hace varias semanas se ha hablado de la posible salida del '10' antioqueño, a quien los coqueteos no le faltan. En Brasil, e incluso desde Colombia, le sobran interesados. De hecho, en las últimas horas el programa El Vbar de Caracol habló de un acercamiento de Millonarios con 'Juanfer', aunque bien el tema económico no sería fácil.