¿Por qué otra vez suplente? DT de River detalla novedades de Borja

Miguel Borja ha ido cediendo terreno en River Plate. Esa es una realidad innegable y puede explicar su ausencia en la Selección Colombia que adelanta por estos días la gira de amistosos en Asia.

El atacante solo jugó 39 minutos en los últimos cuatro partidos de River contra Arsenal (29) y Godoy Cruz (10), mientras que contra Lanús Sarmiento Junín no tuvo acción.



¿Qué pasó esta vez en la victoria 0-2 contra Sarmiento? Responde el entrenador Martín Demichelis.



“Teniendo a los tres 9 que tengo, me permite poder elegir. Los tres son de jerarquía, ayer (sábado) Miguel Ángel Borja no se pudo entrenar por una condición estomacal por eso entendí que estaba por ahí un poco más bajo y decidí que entre Salomón Rondón en el segundo tiempo. Una pena que a Salomón, por todo lo que trabaja, no se le haya abierto el arco todavía”, explicó el estratega.



Un problema estomacal lo habría afectado y eso no ayuda en la necesidad que tienen para volver al radar de Lorenzo en la Selección Colombia.



Aún así sus números no son descartables: 7 partidos, 396 minutos y 2 goles lleva en la temporada.