Deiver Machado traza objetivos: ‘queremos estar en puestos de Europa’

Deiver Machado es un revulsivo importante en el Racing de Lens. Su presente es muy bueno pese a no ser siempre titular, ha cosechado buenas presentaciones sumando minutos importantes y dando asistencias, como al que ofreció para igualar ante el Paris Saint-Germain y dejar en incertidumbre el título liguero de los parisinos.

El colombiano ingresó a los 65 minutos ante el Reims en un partido en el que lograron quedarse con los tres puntos vitales para las ambiciones de Deiver Machado y su equipo. El Lens se mantiene en la séptima casilla con 58 unidades a solo dos puntos de Conference League y a cuatro de Europa League a falta de dos jornadas.

El Gol Caracol dialogó con Deiver Machado sobre su presente, futuro y sus buenas presentaciones en la Ligue 1. De hecho, sobre su momento actual dijo, ‘bien, aunque diciembre fue un poco complicado por la lesión que tuve, en febrero volví a tener participación, a entrenar y venimos terminando la temporada de la mejor manera’.

Una lesión que lo dejó por varios meses afuera, ‘fue un momento duro, porque venía bien, incluso había pasado del Toulouse hacia acá, pero es fútbol y la vida y estas cosas pueden pasar. Cuando cuentas con el apoyo de tu familia, de las personas cercanas, te ayuda a estar fuerte mentalmente y gracias a Dios me recuperé de una manera excelente. Ahora, nuevamente dándole a los entrenos y jugando. No tengo mucha participación de titular, pero el tiempo que me toca doy lo mejor para estar bien. Contento por estar haciendo nuevamente lo que amo’.

En su llegada a Lens y al país, comentó, ‘cuando llegué de una capté que todo era diferente, la exigencia era mayor, es más competitiva la liga, de contacto, de estar concentrado. A medida que pasa el tiempo vas trabajando, vas conociendo a tus compañeros y ellos te conocen. La adaptación ha sido importante, siempre con mucho trabajo en el día a día y estar a disposición, escuchar al cuerpo técnico y eso te ayuda’.

Deiver Machado tuvo pocos minutos en cancha ante el PSG, pero logró dar una asistencia para igualar, ‘fue una alegría inmensa en lo personal, pero también en lo grupal, porque era un partido bonito, en la cancha de ellos al lado de esos jugadores, estrellas, fue algo bonito. Siempre que entro lo hago con la mejor disposición y qué mejor que ayudar a tus compañeros y que lo pudimos empatar porque habíamos jugado de igual a igual’.

Los objetivos de lo que resta de la temporada, ‘el objetivo ahora es estar lo más arriba posible para meterse a los puestos de torneos de Europa, entonces las últimas fechas son finales’.

Por último, habló sobre su situación contractual con el Racing de Lens, ‘todavía tengo dos años más de contrato con Lens. Ahora estoy tranquilo, terminar de la mejor forma y el futuro no lo sabemos, hoy estamos aquí mañana no lo sabemos. Por eso doy lo mejor en el hoy y siempre me mentalizo bien en eso’.