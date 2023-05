Decisivo fin de semana para los colombianos: títulos, descensos y más

Conozca la agitada agenda de colombianos en el exterior para el 27 y 28 de mayo. Será un fin de semana de definición en las ligas más importantes del mundo. Muchos de los protagonistas entrarán en los planes de Néstor Lorenzo para los amistosos de Colombia en junio y habrá que seguirles la pista.



FUTBOLRED lo programa desde ahora con los mejores partidos del sábado 27 y el domingo 28 de mayo en diferentes ligas del mundo. Se vienen duelos imperdibles en el cierre de temporada en Inglaterra, España, Italia y Alemania, entre otras.



Sábado, 27 de mayo



6:30 am | Mirren vs Rangers (Alfredo Morelos)

Liga de Escocia



8:30 am | Leipzig vs Schalke 04 (Éder Álvarez Balanta)

Bundesliga



8:30 am | Frankfurt (Rafael Santos Borré) vs Friburgo

Bundesliga



11:00 am | Sochi vs Zenit (Barrios/Cassierra)

Liga de Rusia



11:00 am | Krasnodar (Jhon Córdoba) vs CSKA Moscú (Jorge Carrascal)

Liga de Rusia



1:45 pm | Inter vs Atalanta (Luis Muriel/Duván Zapata)

Serie A





Domingo, 28 de mayo



5:30 am | Hellas Verona (Juan David Cabal) vs Empoli

Serie A



8:00 am | Bolonia (Jhon Lucumí) vs Napoli

Serie A



10:30 am | Aston Villa (Jhon Durán) vs Brighton

Premier League



10:30 am | Leeds (Luis Sinisterra) vs Tottenham (Dávinson Sánchez)

Premier League



10:30 am | Everton (Yerry Mina) vs Bournemouth (Jefferson Lerma)

Premier League



10:30 am | Southampton vs Liverpool (Luis Díaz)

Premier League



12.00 pm | Almería (Luis J. Suárez) vs Valladolid

LaLiga



12:00 pm | Rayo Vallecano (Falcao García) vs Villarreal (Johan Mojica)

LaLiga



12:00 pm | Barracas Central vs San Lorenzo (Carlos Sánchez/Rafael Pérez)

Liga Argentina



1:45 pm | Juventus (Juan G. Cuadrado) vs AC Milan

Serie A



2:00 pm | Corinthians (Víctor Cantillo) vs Fluminense (Jhon Arias)

Brasileirao



2:00 pm | Sporting KC vs Timbers (Moreno/Mosquera/D. Chará/Y. Chará)

MLS



2:30 pm | Talleres (Diego Valoyes) vs Argentinos Jrs

Liga Argentina



4:30 pm | Bragantino vs Santos (Daniel Ruiz/Stiven Mendoza)

Brasileirao



5:00 pm | Boca Juniors (Frank Fabra/Sebastián Villa) vs Tigre

Liga Argentina



7:30 pm | Newell’s (Ditta/Mosquera/Ángel) vs Godoy Cruz

Liga Argentina



7:30 pm | Nashville vs Columbus Crew (Juan Camilo Hernández)

MLS



8:35 pm | Guadalajara vs Tigres (Luis Quiñones)

Liga MX - FINAL