'Me compré un libro de CR7 para manejar las críticas': Marlos Moreno

El delantero antioqueño estuvo en una entrevista hecha por el programa radial "El Alargue". El colombiano habló sobre las fuerte críticas que ha recibido, su paso por Santos Laguna, Atlético Nacional y más.

Respecto a su presente en el fútbol mexicano comentó: "el fútbol mexicano tiene una identidad de juego y eso lo hace interesante", añadió. Al ser preguntado por Atlético Nacional el jugador declaró: "yo siempre he querido a Atlético Nacional, es el club que me lo dio todo y siempre estaré agradecido con ellos".



Para nadie es un secreto que Marlos Moreno fue un jugador sensación en Nacional, tanto así que terminó fichando por Manchester City con bastantes exigencias y expectativas, por sus malos momentos en los últimos años comentó: "me compré un libro de Cristiano Ronaldo para manejar las críticas y aprender de uno de los grandes. Es importante, porque si critican a Cristiano y criticaron a Jesucristo, imagínese".



Con respecto a la polémica que vivió con sus declaraciones sobre Faustino Asprilla, respondió: "fue un engaño lo del 'Tino', yo nunca dije que iba a ser mejor que él, solo dije que mi admiración es enorme y quería igualar y superar sus éxitos, todo lo que se dijo es mentira y eso me hizo mucho daño, editaron el audio para perjudicarme".



"Estoy en una etapa de aprendizaje, me caí y me levanté. Mi esposa es psicóloga y ella me ayudó mucho en el proceso, ella estuvo ahí siempre", explicó.



El delantero vive un buen momento en Santos Laguna, ha encontrado más regularidad en lo que se espera empiece a recuperar el nivel que lo llevo a ser contratado por Manchester City.