'Contento, más por ayudar al equipo': Quiñones, tras anotar con Santos

El centrocampista colombiano Déinner Quiñones dijo este lunes que está feliz por haber anotado el domingo su primer gol para el Santos Laguna para empatar 1-1 con el líder Cruz Azul en el Apertura mexicano, pero recordó que lo más importante es el equipo.

"Contento, más por ayudar al equipo. Me ha ido bien, mis compañeros, el profe me facilitan las cosas y cada vez me siento mejor", dijo Quiñones en una conferencia de prensa.



Originario de Tumaco, en el departamento de Nariño, Quiñones anotó ayer el gol del empate ante los Azules y dijo estar conforme porque le convirtió a la mejor defensa de la liga.



"Esa fue una de las cosas que vi, las estadísticas, pero debo seguir por más", comentó el sudamericano, quien mostró un buen fútbol en sus primeros 28 minutos en la cancha.



Ante los medios el jugador reconoció pasar aún por un proceso de adaptación al fútbol mexicano y su idea es ir paso a paso en busca del puesto de titular. "Todo es nuevo, estoy conociendo la liga, a los compañeros y lo ideal es ir progresivamente; sumando minuto y aportando lo mejor de mi", señaló.



Con la igualada ayer ante los Azules, el Santos se ratificó en el tercer lugar del Apertura con cuatro victorias, dos empates, una derrota y 14 puntos, tres menos que el líder. Parte de la buena racha del conjunto se debe a su buena ofensiva, la mejor del campeonato, que con el gol de Quiñones llegó a 13 dianas.



El colombiano aceptó que la competencia interna es fuerte, lo cual celebró porque los jugadores crecerán y pondrán a pensar al entrenador para armar su alineación. Además de Déinner, el Santos cuenta con otras buenas figuras de ataque como el uruguayo Jonathan Rodríguez, el argentino Julio Furch, el ecuatoriano Ayrton Preciado y el mexicano Eduardo Herrera, piezas claves de la delantera.



Hoy el Santos, campeón de liga, hizo trabajo de recuperación luego del encuentro de ayer y el cuerpo técnico comenzó a plantear la estrategia para los próximos encuentros de liga, el domingo ante el Toluca en un partido que repetirá la final del pasado Clausura.