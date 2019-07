Trabajo y optimismo, Carlos Bacca está listo para la temporada

El delantero colombiano del Villarreal, Carlos Bacca, señaló en la concentración de su equipo en Austria que está convencido de que esta próxima temporada el rendimiento del equipo va a ser diferente al de la pasada y que se va a poder apreciar desde el primer partido.

"Este va a ser un Villarreal muy diferente al de la campaña pasada, un equipo que va a dar otra sensación desde el primer partido del campeonato", recalcó. Para el atacante, el equipo está más "seguro y concienciado, tras lo vivido el año anterior, lo que le hace estar mejor preparado para afrontar esta nueva campaña".



Bacca afirmó que "el año pasado el desgaste físico y mental fue muy fuerte, y muchos jugadores no estaban o no estábamos preparados para esta situación. Eso nos pasó factura y el desgaste era el doble para todos". Debido a estas razones, considera que no se pudo ver al equipo que se esperaba y que les hizo pelear "por un objetivo inesperado y muy complicado". Pero ahora las cosas han cambiado, ya que, según Bacca, este año "se empieza de cero, y tenemos muchas ganas de que las cosas salgan bien y no suceda lo del año pasado".



"Desde el primer partido se va a ver un Villarreal muy fluido, un equipo con muchas ganas y mucha ilusión. Jugadores de un gran nivel como siempre se ha tenido, y siendo un equipo que quiere el balón. Con fluidez arriba y atrás en la defensa, lo que nos hará ser mejores", sentenció.



En lo personal, el internacional cafetero admitió que está "contento por seguir en el Villarreal y por llevar otra vez esta camiseta, ya que este es el tercer año con ella, y con experiencias distintas". Bacca reconoció que los goles que está marcando en esta pretemporada, cuatro en cuatro partidos, son importantes para coger confianza y llegar con fuerza al arranque. "La idea en pretemporada es la de prepararte bien, pero marcar goles te va dando mucha más confianza a la hora de enfrentarte a los partidos y vas liberando la cabeza de presión para empezar el torneo", explicó.



Precisamente el acierto de cara a portería es uno de los factores que el futbolista considera que afectaron negativamente la pasada campaña. "El año pasado nos faltó dar el pasito a los delanteros, nos faltó poder marcar cada uno cinco o seis goles más, lo que nos hubiera generado más puntos. Tenemos la confianza del entrenador y de los directivos, nos la siguen brindando a los que estamos arriba y eso nos hace estar muy responsabilizados", concluyó.