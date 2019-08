¿Salida inesperada? Dayro dejaría Talleres según la prensa argentina

Pese a su tardía llegada a la pretemporada, Dayro Moreno era uno de los habituales titulares del técnico Alexander Medina en Talleres de Córdoba. Pero las últimas actuaciones del colombiano en el elenco cordobés habrían cambiado la percepción del entrenador y para la próxima fecha de la Superliga Argentina el futbolista cafetero sería una alternativa desde el banco de suplentes.



Los dos primeros partidos de Dayro con Talleres no han sido buenos, es más, apenas suma poco más de 100 minutos durante estos dos juegos, siendo el primero de los jugadores de la ‘T’ en ser sustituido en ambos encuentros (frente a Vélez y Rosario Central), por ese motivo y luego de la última práctica del club, la prensa argentina empezó a hablar de un posible cortocircuito entre jugador y técnico.



Y aunque Medina salió a desmentir la situación, tampoco dio mucha claridad al respecto, pues más allá de no perjudicar al futbolista, para quien tuvo halagos por su profesionalismo, también dejó en el aire algunas dudas respecto al momento actual del colombiano.



“Dayro es un gran profesional, un jugador de mucha jerarquía. Nosotros velamos por el equipo y tenemos una gran confianza en Dayro, pero también miramos momentos de partido, momentos individuales, momentos colectivos. Y en esa situación analizamos y después ejecutamos”, arrancó diciendo el entrenador.



Y posteriormente concluyó refiriéndose a su físico, teniendo en cuenta el mencionado retardo en la pretemporada: “Va evolucionando día tras día. Es un jugador de mucha jerarquía y mucha valía, lo ha demostrado no solamente en Talleres sino a lo largo de su carrera. Le tengo mucho aprecio, no solo como persona sino también como jugador”.



De momento, Dayro no se ha mencionado al respecto pero lo cierto es que no ha jugado más de 10 minutos de los segundos tiempos en ninguno de los partidos y que esta vez, es muy probable, que tenga menos minutos.