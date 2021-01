Gago se fija en un goleador colombiano para su proyecto en Aldosivi

Fernando Gago se despidió del fútbol profesional para asumir un reto: ser entrenador. El exmediocampista de Boca Juniors, Real Madrid, Selección Argentina, entre otros, tendrá su primera experiencia desde el banquillo con Aldosivi, club que milita en la primera división del fútbol argentino.

En época de pretemporada, los rumores sobre las nuevas incorporaciones no dejan de sonar y, justamente, un goleador colombiano estaría en los planes de Gago para la temporada que está muy cerca de comenzar.



Se trata de Dayro Moreno, goleador del FPC con Once Caldas, Millonarios, Nacional, entre otros, que, según recopiló TyC Sports información de Mundo D, estaría entre los planes de la dirigencia del tiburón, para reforzar el ataque.



"Además en el radar del Tiburón aparece el ex atacante del equipo cordobés, el colombiano Dayro Moreno, según lo que indica Mundo D. El delantero viene de quedar libre del Once Caldas donde jugó el último semestre, fue titular en nueve enfrentamientos, entró desde el banco en cinco y convirtió cinco tantos en la liga colombiana", escribió el medio.



Así las cosas, Moreno, de 35 años, quien disputó la pasada temporada con Once Caldas, vuelve a estar en el radar del fútbol argentino. Hay que recordar que, el delantero tuvo un paso por Talleres de Córdoba, equipo en el que dejó un grato recuerdo por sus buenas actuaciones.