Dávinson Sánchez, un ejemplo en Ajax: ¿Después de Frank de Boer?

No ha sido la mejor Eredivisie para el Ajax de Ámsterdam que en estos momentos se encuentra afuera de los puestos de Europa en el cuarto lugar a cinco de su gran rival el Feyenoord de Rotterdam, partido que se protagonizará el fin de semana, exactamente el domingo 22 de enero. Dentro del plantel todavía recuerdan a Dávinson Sánchez, zaguero central que llegó al club con 20 años de edad y dejó buenas sensaciones con goles, seguridad defensiva que lo catapultaron a la Premier League.



En el Ajax de Ámsterdam esperan exactamente lo mismo con Calvin Bassey, exjugador del Rangers de Escocia, compañero de Alfredo Morelos en el club. Bassey llegó en la temporada 2022/23 con 23 años de edad a los Países Bajos en busca de ganarse su lugar, y de hecho, el estratega Alfred Schreuder lo tiene en cuenta.

No obstante, Calvin Bassey ha sido motivo de críticas dado que no ha tenido el mismo impacto que otros defensores centrales y tampoco ha tenido el rendimiento deseado en la institución. Acompañado de malos resultados que dejan al club de Ámsterdam en la parte alta de la clasificación, pero sin la posibilidad por ahora de quedarse en los puestos europeos. Es cuarto el cuadro de los Países Bajos en estos momentos y puede apretar arriba si vencen a su rival habitual, el Feyenoord de Rotterdam.



Dávinson Sánchez dejó huella en el Ajax, y el entrenador Alfred Schreuder todavía recuerda al colombiano poniéndolo como ejemplo en el plantel actual, especialmente con Calvin Bassey. Schreuder salió en defensa del central ex Rangers de Glasgow al señalar que puede mejorar su rendimiento y puede alcanzar a exjugadores de la plantilla como el colombiano. De hecho, con sus declaraciones deja en claro el gran momento que tuvo en Ajax, y poniéndolo en lo alto con respecto a otros defensores históricos. "Entiendo las críticas, pero por su mentalidad y la forma en que la maneja, estamos 100 por ciento convencidos de que pronto será un muy buen jugador para nosotros. Puede que no se convierta en Frank de Boer. Pero si en un Davinson Sánchez, alguien que pueda jugar en las grandes ligas”, mencionó el estratega.



Calvin Bassey llegó a mediados del 2022 y ya cumple seis meses en la institución neerlandesa después de quedar subcampeón de la Uefa Europa League con el Rangers de Escocia. Ha tenido continuidad disputando 22 encuentros y marcando un gol. Por su parte, Dávinson Sánchez actuó en 47 encuentros y marcó siete goles antes de continuar su trayectoria deportiva en el Tottenham Hotspurs.