Dávinson y su faceta polifuncional en Tottenham: ¿buena o mala idea?

Dávinson Sánchez cuenta las horas para un duelo clave, el partido de la fecha en la Premier League, que se jugará este domingo, a las 11:30 a.m. (hora colombiana).

El defensor colombiano está disponible y motivado, a pesar de una inocultable realidad: ha perdido protagonismo en el inicio de la actual temporada en el Tottenham y para tener minutos ha llegado a cambiar su tradicional puesto de zaguero central por el de lateral derecho.



El técnico Mauricio Pochettino, ha acudido a él para responder a las necesidades bien sea por lesión, por sobrepoblación de jugadores en determinadas posiciones o por la franca intención de retar a uno de los jugadores con los que más contó en la anterior sesión.



Así ha sido la evolución del caucano de 23 años, en sus 676 minutos y 8 partidos de este 2019-2020:



- Contra Estrella Roja jugó 90 minutos como central, por Champions League

- Contra Watford fue central por derecha: jugó 46 minutos y lo reemplazaron

- No jugó contra Brighton en derrota 3-0 (fue suplente)

-No jugó -fue suplente- contra Bayern Munich (derrota 2-7 por Champions)

​- No jugó contra Southampton (no convocado)

​- En Colchester United por FA Cup fue central los 90 minutos

- No jugó contra Leicester (no convocado)

-Contra Olympiakos fue lateral derecho por Champions (2-2)

​-Contra Crystal Palace no jugó (no convocado por lesión)

-Contra ​Arsenal fue lateral derecho los 90 minutos (2-2)

​-Frente a Newcastle fue central todo el juego

​-Contra Manchester City ocupó su puesto tradicional de central, los 90 minutos

-Contra Aston Villa fue central los 90 minutos







El resumen del ensayo es que como defensor central ha perdido protagonismo y jugando por el sector derecho ha tenido buenas presentaciones, especialmente por su velocidad y precisión en los cierres.



Con todo, no está todavía en el rango de indiscutibles en el Tottenham en la actual temporada y esa situación, indirectamente, podría terminar afectando a la Selección Colombia, en la que sí es un jugador de trascendental importancia.



¿Es bueno o malo que salga de su puesto tradicional y sea improvisado en otro sector del campo? Esa es la cuestión. Es bueno en la medida que al técnico Carlos Queiroz le gustan los jugadores polifuncionales, que ha hecho exitosos ensayos con centrales venidos a laterales (Tesillo y Medina, por ejemplo) y que, en una situación de emergencia (lesión, suspensión, expulsión, etc), puede dar una mano.



Pero también puede ser inconveniente en la medida en que pierde confianza al verse improvisado y sin la continuidad que tuvo una de las mejores temporadas del Tottenham (finalista de Champions). Es cierto que en la última presentación de la Selección fue de lo más rescatable, aunque sufrió como toda la defensa contra Argelia (derrota 0-3), pero no tener la certeza de ser imprescindible en su club necesariamente es un factor de desestabilización.



¿Qué puede ser lo mejor? Un reto del más alto nivel, como la reedición del duelo contra Liverpool que se vivió en la última final de Champions League, es una linda prueba. Queiroz estará tomando atenta nota...