¡Dávinson Sánchez ostenta una racha impresionante! Vital en Tottenham

Sin duda alguna, poco a poco, los defensores colombianos se van asentando cada vez más en las diferentes ligas de Europa. En la Premier League hay dos grandes diferencias entre los cafeteros de la Selección Colombia, pero que se asemejan porque no siempre son tenidos en cuenta por sus entrenadores por algunos motivos que no convencen a los estrategas.

El primer caso y el más negativo, es el de Yerry Mina. Aunque para Frank Lampard y su asistente técnico el central de Guachené, Cauca sea una pieza fundamental y sea el líder que ellos aspiran a tener en el Everton, las lesiones han afectado en varias ocasiones, mermándolo en la Premier League, y claro está, perdiendo las posibilidades de ser tenido en cuenta por Lampard. Lo último, un golpe en su tobillo. Mientras Yerry se trata con el cuerpo médico del Deportivo Cali, Dávinson Sánchez sumó minutos como inicialista en el último partido del Tottenham Hotspurs recibiendo su primera titularidad en la presente temporada.



Dávinson Sánchez es ese jugador que logró cambiar críticas por elogios de Antonio Conte y del director deportivo, Fabio Parataci. En la pretemporada, disputó todos los encuentros con el Tottenham Hotspurs desde el arranque y se vislumbraba la posibilidad de que fuera titular en la Premier League. La historia no fue tal. Cuando Dávinson está en el terreno de juego, su equipo se cierra completamente y crea un cerrojo en la defensa, lo que demuestra las grandes actuaciones del antioqueño al lado de la zaga.



No en vano, cuando el ex Ajax suma minutos, al Tottenham no le anotan goles, y es que llevan una racha de nueve partidos consecutivos sin vulnerar el arco de Hugo Lloris siempre y cuando, Dávinson Sánchez entre al terreno de juego. Su seguridad defensiva son cómplices de esta estadística, y el club lo siente cuando no está el colombiano. Si no pregúntenle a Antonio Conte en el partido caliente contra Thomas Tuchel y el Chelsea en un 2-2.



También es como si Antonio Conte supiera del récord tan importante que el equipo sostiene cuando Dávinson Sánchez suma minutos, pues ante el Southampton y contra el Chelsea, un 4-1 y un 2-2 respectivamente, el italiano no realizó sustituciones en la zaga defensiva dejando quieta la racha positiva. Vale la pena acotar, que estos registros se dan únicamente en Premier League desde que inició el conteo en febrero del presente año.



Antonio Conte se decantó por Dávinson Sánchez como titular ante el Wolverhampton en lo que fue una victoria por la mínima diferencia de los londinenses. Dávinson disputó todo el juego. Por coincidencia, la racha inició en febrero después de perder contra los Wolves 2-0 y con el colombiano en la cancha, pero ya habían recibido los dos goles.



Entre ingresos arrancando como suplente y titularidades, ha logrado consolidar nueve vallas invictas junto a Hugo Lloris y sus acompañantes en la defensa de 499 minutos (sin contar tiempo de adición).



Estos son los partidos:

1. 13 de febrero: Tottenham 0-2 Wolverhampton (jugó 72 minutos)



2. 19 de febrero: Manchester City 2-3 Tottenham (entró en el agregado, sumó un minuto)



3. 7 de marzo: Tottenham 5-0 Everton (jugó 38 minutos)



4. 23 de abril: Brentford 0-0 Tottenham (jugó 16 minutos)



5. 7 de mayo: Liverpool 1-1 Tottenham (jugó 12 minutos)



6. 12 de mayo: Tottenham 3-0 Arsenal (90 minutos)



7. 15 de mayo: Tottenham 1-0 Burnley (90 minutos)



8. 22 de mayo: Norwich 0-5 Tottenham (90 minutos)



9. 20 de agosto: Tottenham 1-0 Wolverhampton (90 minutos)