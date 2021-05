Sentencia firmada: Davinson Sánchez, en puerta de salida de Tottenham

Las maletas están en la puerta. O al menos eso dicen los medios británicos sobre el futuro de Davinson Sanchez en el Tottenham.

El comentario ah sido recurrente con José Mourinho sentado en el banquillo y ahora con su suplente, Ryan Mason: el único puesto seguro, con suerte, ha sido el banquillo de suplentes. Por eso ya el presidente Daniel levy habría puesto su hoja de vida en la carpeta de transferibles.



La nueva versión es del medio Football Insider, que publica sobre la inminente salida del colombiano: "Tottenham planea vender a Davinson Sánchez, independientemente de quien sea el nuevo entrenador para la próxima temporada. Una fuente muy cercana al equipo le ha dicho a Football Insider que quieren desprenderse de Sánchez y que escucharán ofertas por él".



A sus 24 años, el caucano cumple su cuarto año en el club londinense, con lo cual ya se ha amortizado buena parte de los 42 millones de euros que costó su fichaje, en agosto de 2017, desde el Ajax holandés. Por eso no apuntan a los 35 millones de euros de cotización que tiene el jugador en Transfermarket sino que lo dejarían ir por una cifra cercana a los 20 millones. Con contrato hasta 2024, es un hecho que hay que ceder en la negociación para atraer a un buen comprador.



Y es que sí, se trata de un jugador joven, con proyección, con probada experiencia al más alto nivel europeo, pero cuyo presente no es precisamente atractivo. Football Insider no duda en fustigarlo: "Sánchez ha sido habitual en la defensa durante sus cuatro años en los Spurs, pero su imprudencia y falta de compostura enfurecieron a José Mourinho".



Así las cosas, habrá que ir preparando mudanza, aunque todavía no es claro el destino. No será lo que él quisiera escuchar, ni tampoco la Selección Colombia, que lo querría con más rodaje y competencia para las Eliminatorias a Catar 2022 y la próxima Copa América.