Dávinson Sánchez tomó decisión para su futuro: ¿Inentendible?

El Tottenham Hotspurs dirigido por Antonio Conte ha tomado cartas en la Premier League con su zaga defensiva y con Dávinson Sánchez que no está teniendo la regularidad deseada a sus 26 años de edad. El defensor central tiene en la cabeza una única cosa: hacerle cambiar la opinión al entrenador italiano, puesto que quiere continuar en Inglaterra. ¿Decisión correcta? Pues, seguramente él pensará que, estando en una de las ligas más prestigiosas del mundo sí es una sensata decisión, pero sabe que no cuenta con los minutos que quisiera tener.



Ante el poco protagonismo de Dávinson Sánchez en el Tottenham Hotspurs, aparece un nuevo candidato que quiere firmarlo como lo es el Niza de la Ligue 1 de Francia. De Inglaterra a Francia puede ser un bajón, y además, tendría que remar para subir casillas.

Dávinson Sánchez tiene claro que quiere hacerle cambiar de parecer a Antonio Conte para lo que se viene en la Premier League y en su cabeza, el ex Ajax de Ámsterdam solo quiere quedarse con la posición en esa zaga defensiva compuesta por tres hombres donde Ben Davies, Clement Lenglet y Cristian Romero le ganan, o hasta Eric Dier, quien por momentos fue volante de marca antes que defensor.



Infortunadamente para el colombiano, Antonio Conte no lo tiene como uno de los hombres habituales en su zaga defensiva, es más, ha perdido mucho protagonismo como suplente sin muchos minutos en cancha. En el 2022/23 solo ha estado presente en 14 partidos y ha sido suplente en 16. Por su parte, solo estuvo en tres juegos los 90 minutos completos en la Premier League.



Al parecer a Dávinson Sánchez no le importaría seguir siendo suplente en el Tottenham Hotspurs. Faltan escasos días para que acabe el mercado de fichajes invernal y aunque tiene ofertas de la Ligue 1, exactamente del Niza, el antioqueño no quiere moverse de Londres. Dávinson llegó procedente del Ajax en una millonaria operación que pagaron los Spurs, pero desde su arribo en 2017, ha tenido que aguantar críticas por su irregularidad en el terreno de juego, un aspecto que ha condicionado su titularidad y ahora relegado en el banquillo de revulsivos.



De acuerdo con el Daily Mail, “el Niza ha hecho una consulta por el defensa del Tottenham Davinson Sánchez, pero el colombiano se muestra reacio a dejar el lado de Antonio Conte este mes. El central ha disputado 195 partidos con el club desde que fichó procedente del Ajax en 2017 por 42 millones de libras esterlinas. Pero solo ha sido titular en seis partidos de la Premier League esta temporada y ninguno desde la victoria de los Spurs por 3-2 sobre el Bournemouth en octubre”.



Además, agregan que, “el Niza de la Ligue 1 está ansioso por traer al jugador de 26 años en esta ventana, ya que el club francés disfruta de una temporada nacional decepcionante. Si Sánchez se uniera al equipo propiedad del hombre más rico de Gran Bretaña, Sir Jim Ratcliffe, se uniría a varios jugadores que jugaron anteriormente en Inglaterra. Sin embargo, no se cree que el jugador de 26 años, que ha jugado 51 partidos con Colombia, esté interesado en mudarse actualmente a pesar de no estar en favor de los Spurs”, Dávinson tomó la decisión y está claro que quiere quedarse en Inglaterra pese a ser suplente. ¿Podrá convencer a Antonio Conte?