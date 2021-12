Dávinson reconoce que sufrió presión: 'A veces es difícil recuperarse'

Dávinson Sánchez ha pasado de las críticas a las ovaciones ante el exigente público de Tottenham. Es una presión que sufre en su club diariamente y que no cede cuando viene a la Selección Colombia.

Estar en la que llama la liga más exigente del mundo es un reto tremendo y no siempre es sencillo manejar la presión. A veces, como en el último duelo contra Norwich, es tanto estrés que ni en momentos de locura de felicidad, como cuando anotó un gol, se sabe bien cómo reaccionar.



"La celebración fue para mis compañeros de equipo porque no veníamos haciéndolo bien. Estábamos sufriendo un poco porque, claro, es la Premier League, esta es la mejor liga del mundo y hay más presión aquí. A veces, es difícil recuperarse porque sabemos que es un reto, pero hemos manejado el tempo", dijo en las redes sociales de Tottenham.



Todo se explica en el trabajo: "Estamos trabajando mucho en las jugadas preparadas. El equipo se ha sentido cómodo cobrando varios tiros libres y tiros de esquina y también hemos tenido más oportunidades de tener la pelota. Pienso que el equipo lo está haciendo bien, solo que hay que seguir haciéndolo así y luego anotaremos más goles", dijo.



Conte es un DT exigente y el zaguero lo sabe: "El entrenador hace su trabajo, ponernos en el camino correcto en el que podemos tirar del carro. Así que tomamos los consejos que nos da en el entretiempo. Siempre estamos trabajando sobre el momento y, cuando vienen los segundos tiempos, sabemos que el partido no está en el bolsillo porque esta es la Premier League. Sin embargo, así estamos más cerca de llevarnos los puntos", contó.



Lo bueno del fútbol, si lo sabrá él, es que tarde o temprano hay revancha: "El fútbol siempre te da la oportunidad de regresar fuerte y más cuando sabes que lo estás dando todo, porque ese momento, vamos a decirlo, es condicional y el terreno de juego es igual para todos. No tuve suerte en varias acciones porque defendí cuando pude y siempre es duro hacerlo cuando se tiene tanta presión encima. El entrenador y la gente sabe cuando estás dándolo todo. El fútbol da la oportunidad no solo de celebrar, sino de sentirse con confianza", concluyó.