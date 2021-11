'Contra Brasil es dar un golpe, en casa es obligación ganar': Dávinson

Dávinson Sánchez está llamado a ser la cuota de experiencia, sabiduría y firmeza defensiva que necesita una Selección Colombia llena de ausencias, que además tendrá que visitar al duro Brasil y luego recibir a Paraguay, por las Eliminatorias a Catar 2022.

El caucano entiende el reto y celebra que se haya dado el regreso de hombres como James Rodríguez, cuyo talento puede ser definitivo.



"Es muy competitivo todo a nivel suramericano, nadie te regala nada, cada quien quiere sacar algo. Vamos con la obligación de jugar en casa e intentar la victoria, también en Brasil intentaremos sacar algo importante, demostramos en Copa América que podemos hacer daño", dijo en entrevista con W RAdio.



"Tenemos ahora muchos jugadores que pueden aportar, vamos a necesitarlos. Hay jugadores que no pudieron estar en condiciones de venir, pero los que van tendrán características para aportar a la Selección. Contra Brasil no es solo dar algo, también es dar un golpe; ya en casa es obligación, no hay nada que decir, sumar de a tres. El repechaje sí da chance pero al aspiración de Colombia es estar entre los cuatro", sentenció.



Sobre las críticas que recibió en sus últimas salidas, y que incluso lo obligaron a dar un paso en la titular en favor de Carlos Cuesta, Dávinson explicó: "Me preparo siempre para jugar, ya después quien decide no soy yo. En casi 50 partidos con la selección siempre he intentado dar lo mejor, a veces no sale como se programa, es un juego, como lo tomo yo lo toma cualquiera. Debemos retomar la solidez, el que esté en condiciones lo hará y la Selección seguirá sumando... los que están darán lo mejor de sí".



Ahora en Tottenham estrena entrenador y todo son buenas sensaciones: "Sus números hablan por sí solos, contento por la llegada de hombre que le van sumando a tu carrera Para un defensor siempre es importante que venga un entrenador de una nacionalidad que ha aportado tantos defensores de nivel, es emocionante seguir aprendiendo y trabajando más", dijo sobre la llegada de Antonio Conte.



"Fue muy claro desde que llegó, no quiere hacer cosas locas, está a mitad de temporada, en el camino hará los cambios que considere y ya. Es un amante del trabajo, pro las características de él se harán cosas importantes en lo colectivo, que es lo que prima", concluyó.