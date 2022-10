Antonio Conte defendió a Dávinson: encontró cuál es el problema

No hay fecha en la Premier League que no hablen acerca de Dávinson Sánchez en el Tottenham Hotspurs. Sea porque se vio comprometido en un gol, o porque lo hizo bien, o también por distintas críticas o elogios que le mandan al colombiano, aunque son más dardos y sablazos que buenos comentarios. El antioqueño volvió a la titularidad ante el Bournemouth, y como ha sido la costumbre, quien lo arropó fue Antonio Conte, su entrenador.

La semana pasada en la fecha de la Premier League no fue positiva para el Tottenham ni para Dávinson Sánchez, quien fue señalado por los dos tantos del Newcastle United. Jamie O’Hara mandó un dardo enorme para el colombiano cuando habló en TalkSport, “Cristian Romero se lesiona y tienes que jugar a Dávinson Sánchez, no sé a qué juega. Nunca sabré cómo pagamos 45 millones de libras esterlinas por él, es un accidente a punto de ocurrir. Es ridículo lo promedio que es, y pone a todos nerviosos cuando juegas desde atrás con él en el equipo”.



A su vez, agregó, “¡Todos se ven tan mal! Si no tienes a Romero y Ben Davies en esa línea de fondo, ¡ni siquiera te molestes en jugar desde atrás! ¡Solo Mick McCarthy, sube al campo, ve a un 4-4-2 y juega contra Harry Kane, porque somos un desastre jugando desde atrás!”, el mensaje no era solo para Dávinson Sánchez, pues criticó a toda la zona defensiva, pero quien más se ve comprometido es el colombiano sin duda alguna.



Nuevamente, Dávinson Sánchez fue titular contra el Bournemouth en la victoria del Tottenham 2-3. Sin embargo, en los goles quedó expuesto y tuvo una calificación menor a sus compañeros, Clément Lenglet y Ben Davies con un puntaje de 6,5. Y es que, los Spurs iban perdieron 2-0 y tuvieron que remar contra la corriente para remontar.



Antonio Conte habló sobre Dávinson Sánchez, y lo defendió ante las críticas del periodismo. Como si fuera poco, dio la solución para que vuelva a ser el defensor ideal. Un aviso a toda la zaga defensiva, “a veces es difícil entender por qué suceden algunas situaciones. Son muchachos y jugadores realmente buenos, pero a veces pierden la confianza con facilidad. Tenemos que intentar trabajar en este aspecto”. Lo defendió después de recriminarle al antioqueño que necesitaba más velocidad en los cierres. De acuerdo con The Athletic, el italiano gritó en repetidas ocasiones., “más rápido, más rápido, más rápido”, tanto a la pareja de Clément Lenglet y Dávinson.