Una crisis en Tottenham: futuro incierto de Dávinson Sánchez

El 18 de agosto se confirmó el fichaje del club inglés por Dávinson Sánchez, procedente del Ajax de Ámsterdam por un valor exorbitante de 42 millones de euros. Los londinenses apostaron por el zaguero central que llegó con 21 años tras sus buenas presentaciones en el club de los Países Bajos. Poco a poco, el caucano empezó a estar en el foco de las críticas de referentes de la Premier League como Noel Whelan, exdelantero que dijo que no ha valido lo que pagó el Tottenham Hotspur.

Durante el cierre de la Premier League, Dávinson Sánchez ha sido fundamental, y se ganó los aplausos de Antonio Conte y de Fabio Parataci, director deportivo del club londinense. Su rendimiento ha sido vital para conservar posiciones de Champions League en una goleada ante el Arsenal en el que fue inicialista disputando los 90 minutos. Posteriormente, también jugó frente al Burnley y al Norwinch City en victorias de los Spurs.

Reemplazó de gran manera a Cristian Romero. Sin embargo, sus mejores actuaciones no serán suficientes para confirmar su estadía. La situación económica del Tottenham Hotspur no ayuda en el panorama. La pandemia del COVID-19 pegó duro a la entidad deportiva que tuvo que acudir a un crédito de gobierno para intentar subsanar ese problema financiero. Ese tema también acabó con la relación del club y José Mourinho.

200 millones de euros fueron prestados al Tottenham por el Banco de Inglaterra en el verano del 2020. No obstante, todavía la situación económica no es la mejor en el entorno del club londinense. Le entrará una bonificación por clasificar a la Uefa Champions League, pero no será suficiente para retener a algunos jugadores. Su salario actualmente es de 30 millones de euros, siendo un poco costoso para el equipo.

Pese a los elogios que se ha ganado últimamente, esa situación económica, que no es la mejor podría significar su salida de Inglaterra. Tottenham esperará ofertas por el colombiano. Varios equipos buscan en su plantilla salvavidas, Feyenoord lo podrá encontrar en Luis Sinisterra y los dirigidos por Antonio Conte en Dávinson Sánchez.

Finalmente, en Inglaterra también se habla que, como buen director técnico italiano, quiere reforzarse en la defensa que es una zona que caracteriza al Calcio. Se habla de, no solo Dávinson Sánchez, sino Sergio Reguilón, Ben Davies, entre otros zagueros que pueden considerarse transferibles siempre y cuando lleguen ofertas atrayentes.