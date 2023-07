Otro que necesita jugar y busca club: opciones de Dávinson Sánchez

La realidad de Dávinson Sánchez en Tottenham es insostenible: desde la salida de Mauricio Pochettino no ha encontrado regularidad y ha ido perdiendo no solo valor en el mercado sino, especialmente, confianza.

Por eso necesita salir cuanto antes de allí, más ahora que, según medios ingleses, le habrían informado que no contará para la próxima temporada.



Sus manejadores han tenido que ponerse manos a la obra para encontrarle un club y, al parecer, ya hay un primer interesado en Europa, que sería la prioridad.



Se trata del Galatasaray de Turquía, que viene de tener, sin el éxito esperado, al también colombiano Falcao García. Los 27 años, la experiencia internacional y la necesidad de zagueros de manera urgente, ante la muy posible salida de Victor Nelsson, juegan en favor del caucano.



“Galatasaray hizo una oferta de 9 millones de euros al conjunto inglés por Sánchez y quedó en espera”, indicó el diario Sporx.



Sin embargo, no es la única alternativa: se dice desde Brasil que hay un fuerte interés del Flamengo, club al que habría sido ofrecido el central. El problema en este caso sería el costo, por lo que se plantean otras opciones.



“Según una persona cercana al deportista, Sánchez está interesado en traspasar al Flamengo. Según la misma fuente, el salario estaría al mismo nivel que el de los principales jugadores de la plantilla rojinegra. Aunque no descarta el nombre y lo ve como un deportista de primer nivel, Flamengo prioriza actualmente las llegadas de Allan y De La Cruz, del Atlético-MG y River Plate respectivamente”, señaló Globo Esporte.



Lo cierto es que Dávinson debe apurar el cambio de aires que lo mantenga, como ha sido hasta ahora, en la órbita de la Selección Colombia. Le ha alcanzado con estar en la Premier, donde en la última temporada lo pasó realmente mal, pero no puede seguir perdiendo confianza y él lo sabe. Ahora hay que apurar las opciones en el mercado de fichajes, con la ventaja de que lo dejarán ir sin mayores obstáculos. La salida es perentoria.