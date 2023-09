¿También hay que preocuparse por Dávinson? Ausente en Galatasaray

Dávinson Sánchez tuvo un debut de 8 puntos en la victoria 1-2 contra Istanbul, por la Superliga de Turquía. Su potencia llamó al atención dela crítica que destacó su experiencia e inteligencia en el campo. Y entonces, ¿por qué no jugó este martes contra Istanbulspor en el triunfo 0-1?

La pregunta tiene todo el sentido, a dos semanas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y en una Selección Colombia que sufre por las bajas de Yerry Mina en Fiorentina y Jhon Jader Lucumí en Bologna. ¿También Dávinson ahora?



Felizmente no hay razón para preocuparse pues el caucano goza de buena salud, como lo ha dejado ver en los últimos entrenamientos.



La ausencia se debió más a un tema de reglamento de la liga turca: este compromiso era aplazado de la liga local por el compromiso de Galatasaray en Champions League, pero como para el momento de la programación original ni el colombiano ni Tanguy Ndombelé, el otro refuerzo que llegó de Tottenham, tenían contrato firmado, pues no pudieron ser convocados.



Sánchez ya cumplió todos los requisitos de inscripción y en adelante no tendrá problemas, pero el DT Buruc, el más entusiasmado con su debut y su fichaje, no lo pudo tener en cuenta por ese tema del calendario. En adelante se espera que esté siempre en las convocatorias de Galatasaray... todo un alivio para Colombia.