El tiempo apremia: Ospina y Napoli no avanzan, ¿calienta Real Madrid?

David Ospina está de vacaciones, confiado en sus manejadores y en los negociadores del Napoli, seguro que, a su regreso, habrá noticias. Eso sí, tiene en el radar la posibilidad de una mudanza.

El colombiano tiene contrato hasta el 30 de junio, lo que quiere decir que tiene 17 días para decidir si se queda o si, a sus 34 años, emprende una nueva aventura.



La prensa en Italia, sin embargo, ha ido perdiendo optimismo sobre esa renovación y ha dejado abierta la posibilidad de un cambio de liga, que se menciona desde antes del final de la pasada temporada.



“David Ospina , que cumplirá 34 años a finales de agosto, no tiene acuerdo con el Napoli para la renovación y así podría acabar en España, quizás segundo detrás de Courtois en el Real Madrid. Todavía hay demasiada distancia entre la oferta y la demanda para la ampliación del contrato del portero colombiano que vence el 30 de junio”, dijo La Gazzetta dello Sport en las últimas horas.



Ospina fue el hombre fijo en la Serie A en el último curso pero tuvo algo de acción en Copa y Europa League cuando Meret no estuvo disponible: jugó 33 encuentros en total. Esa puede ser una contrariedad pues la rotación, a su edad y con la necesidad de la revancha en Selección Colombia, puede no ser tan ideal.



Si las posiciones están tan alejadas, todo puede ocurrir en los próximos días. El mercado apenas se abrió y además de Real Madrid se habla del Valencia en España, que ahora tiene a Gattuso como DT, jsutamente uno de los que mas confianza tuvo siempre en el colombiano.