¿Qué tal 'las novias' que tendría David Ospina? Gigantes lo siguen

Davis Ospina tiene a Colombia en ascuas: en la derrota 2-5 de Napoli contra Fiorentina, por la Copa Italia, fue reemplazado en el segundo tiempo por una dolencia en los gemelos. ¡Qué miedo!

Aunque no parece una lesión que lo saque de una convocatoria para las Eliminatorias a Catar 2022, en las que habrá que vencer a Perú y Argentina, sí que es una noticia preocupante, para su país pero también para él, ahora que su nombre aparece con mucha fuerza en el intenso mercado de fichajes de Europa.



En las últimas horas, una 'nueva novia' apareció en el camino del portero, de 33 años: ¿Manchester United? ¿En serio? Según versiones de la prensa inglesa, al parecer el buen recuerdo que dejó cuando estuvo cinco años en el Arsenal, metiendo presión y siendo el plan A en los torneos continentales, es su principal carta de presentación.



¿De qué depende? El tema es que el United quiere competencia interna para subir el nivel de De Gea, que últimamente ha mejorado bastante. Con todo, quieren un portero que lo incomode, aunque el colombiano no sea el candidato. Según Daily Star, el que quieren los rojos es a Emiliano Martínez, de Aston Villa. Pero vale 60 millones de euros, tal vez mucho para un probable suplente. Otra opción es Illan Meslier, arquero francés de 21 años, actualmente en el Leeds United de Bielsa. Pero pasa igual: no le suena llegar al United a ver jugar a De Gea. Por eso un veterano como Ospina, quien además podría llegar gratis al no renovar con Napoli, resulta tan atractivo.



El United se suma al Real Madrid, otro equipo que también piensa en meterle presión a Thibaut Courtois para aumentar su nivel. Las virtudes son las mismas que ven en Inglaterra sobre el colombiano, pero de nuevo es ir a hacer lo que ya vivió en Arsenal, pasando más tiempo en el banquillo. Pero.... ¡qué banquillos!



Pero si quisiera asegurar algo más de competencia, el buen Ospina también tiene alternativas: según 'Área Napoli', Al -Nass Riad de Arabia Saudí también lo está tentando a fuerza de una jugosa prima de retiro, beneficios fiscales y la certeza de que, aunque sea exótica, será el plan A y B del club... así como le pasa en Colombia, donde casi que da igual si juega o no pues siempre es un indiscutible. En su caso, su cupo en las convocatorias no estaría en riesgo.



¿A quién elegirá Ospina? La fortuna es tener opciones y mercado siendo ya un veterano y sin estar en uno de los equipos top de Italia, más allá de sus últimos resultados. Algo muy bueno estará haciendo para ponerse en órbita en un fútbol que parece desconocer cada vez más la experiencia. ¡Pregúntenle a Colombia!