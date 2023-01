No todo es color rosa para Ospina: llegada de CR7 lo puede complicar

David Ospina y Cristiano Ronaldo se saludaron ahora que son nuevos compañeros en el Al Nassr de Arabia Saudita. El colombiano recibió en el camerino con todos los integrantes del club a Cristiano, uno de los fichajes bombas que confirmó el conjunto saudí en los últimos días. Una compra millonaria para CR7 que será el deportista en la actualidad que más dinero ganará por segundo, por horas, por respirar literalmente.



Aunque todo el mundo quiere jugar con estrellas como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, para David Ospina y los demás extranjeros del Al Nassr, el arribo del astro portugués no es para nada positivo. Sí, podrán disfrutar en la cancha con él, pero realmente, no todos podrán disputar la liga de Arabia Saudita al lado del luso en la temporada que se avecina.

El 11 de julio de 2022, David Ospina se convirtió en nuevo jugador del Al Nassr al no llegarle una oferta que le interesara como sí lo fue a sus 34 años de edad que quiso probar la liga de Arabia Saudita. Ya suma más de diez partidos con el cuadro saudí, pero podría acabarse su alegría en la actual liga con Cristiano Ronaldo. Y pues, el futuro de David Ospina, tan solo por el arribo del internacional luso a tierras árabes podría estar en riesgo. No es un hecho que el 'sacrificado' sea el antioqueño, pero lo que sí está claro es que por lo menos un extranjero de la plantilla tendrá las horas contadas.



Cristiano Ronaldo no ha ni debutado, pues acabó de llegar a Arabia Saudita y lleva pocos entrenamientos, además de una sanción que no lo dejaría jugar en los primeros dos compromisos del Al Nassr, pero en tan poco tiempo con sus compañeros, sembró el caos y algún jugador extranjero tendrá que salir en las próximas semanas. No solo semanas, pues pueden ser días o hasta horas para que el luso entre en disposición de Rudi García, entrenador francés.

La llegada de Cristiano Ronaldo, que tanto alegró a sus compañeros en el saludo significa el noveno foráneo que tiene contrato con el Al Nassr, y en la liga de Arabia Saudita, el cupo máximo es ocho extranjeros por equipo que permite el reglamento. De momento, entre sudamericanos, europeos y africanos se componen las plazas que tiene el conjunto saudí.



David Ospina que llegó hace poco, Álvaro González de España llegó en 2022, Gonzalo Martínez de Argentina arribó en 2020, Ghislain Konan de Costa de Marfil llegó en 2022, Luiz Gustavo de Brasil llegó en 2022, Jaloliddin Masharipov de Uzbekistán llegó en 2021, Anderson Talisca de Brasil llegó en 2021, Vincent Aboubakar de Camerún llegó en 2021, además del noveno extranjero, Cristiano Ronaldo de Portugal, recién llegado. Uno de los mencionados anteriormente, sacando a CR7 tendrá que salir en próximos días.