Críticas a David Ospina por juego contra Leicester: ¡Fue catastrófico!

David Ospina volvió a tener actuación con el Napoli, luego de la lesión De Alex Meret, quien estará unas semanas fuera de las canchas. Ante esta situación, no había más alternativa para Luciano Spalleti, quien desde el arranque de la temporada había descartado la titularidad del colombiano, decantándose por el italiano, que hace parte de la Selección Italia.



El duelo en el King Power Stadium era la oportunidad para demostrar lo que dejó ver en Eliminatorias. Sin embargo en el primer gol, tuvo complicidad. Las críticas hacía Ospina por parte de la prensa italiana no se hicieron esperar. El periodista italiano Umberto Chiariello, no dejó pasar la oportunidad y cuestionó el juego con los pies, al momento de salir.



“¿Y el partido entre Leicester y Napoli? Empiezo a decir de inmediato que la defensa me ha dejado perplejo. Empiezo de inmediato con David Ospina. El colombiano fue autor de una excelente salida, pero luego cometió una serie de errores. Sobre el gol se despegó del suelo, lo mismo con el gol anulado del Leicester. ¿Garella lo entrena? Con los pies fue catastrófico”.



El colombiano volverá a la acción en el juego que Napoli visitará al Udinese. Cabe destacar que el colombiano viene sumando minutos como titular, tras la lesión de Meret, quien se perdió la pasada fecha de Eliminatorias con Italia, dejando vacante el lugar en el club azul.