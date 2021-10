¡Mejor momento de su carrera! Números de Ospina en Selección y Nápoles

Si no es el mejor momento de su excelente carrera, pega en el palo. La actualidad deportiva de David Ospina es excelente, tanto el Nápoles de Italia como en la Selección Colombia.



El guardameta antioqueño sumó este domingo su quinta valla invicta de manera consecutiva y los números que acumula son realmente impresionantes.

Aunque inició la temporada 2021-22 siendo suplente de Alex Meret en el cuadro napolitano, una lesión del joven guardameta le permitió a Ospina retomar la titularidad que gozó hace unos meses de la mano de Gennaro Gattuso. Ahora, con Luciano Spaletti al mando, arrancaba de atrás nuevamente.



Su primera salida fue contra nada más y nada menos que la Juventus. Desde entonces, alternando clubes y selección nacional, acumula 11 encuentros disputados. Bastante rodaje.



De ese total de partidos, al colombiano tan solo le han marcado cuatro goles (todos con Nápoles): uno la Juve en Liga, dos el Leicester en Europa League y uno la Fiorentina en Liga. Cifras que enaltecen su brillante estado de forma.



Así mismo cuenta con un promedio de 7.6 en las calificaciones por partido, siendo 8.4 el mayor (vs Sampdoria) y 6.6 el menor (vs Leicester). No en vano le quitó el puesto a Meret, algo que ya había ocurrido con Gattuso al mando.



En Serie A no le anotan desde el 3 de octubre y su equipo es único líder del certamen; en Eliminatorias no le marcan desde el 9 de septiembre y la Selección es cuarta con cupo directo al Mundial.



No quedan dudas de que David es toda una garantía del arco. Sorprende jornada tras jornada y es un alivia tanto para Spaletti como para Reinaldo Rueda.