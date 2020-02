Clubes de Colombia en los que Daniel Torres jugaría ¿Allí lo quieren?

Daniel Torres vive una nueva ilusión en España para este 2020 porque llegó a Real Zaragoza, club que busca el ascenso en ese país y pelea fuertemente por ese objetivo.



Alavés fue el club que le abrió sus puertas en España, pero allí no vivió tan buenos momentos a tal punto que en el último semestre no jugó ningún partido. En diálogo con ‘El Alargue’, de ‘Caracol Radio’, el volante cundinamarqués comentó qué fue lo que pasó.



“Fue un bajo rendimiento y hace parte un poco de la falta de humildad que no tuve al asimilar que no estaba teniendo el protagonismo que solía tener y que no me estaban dando la importancia que quizás siempre me habían dado. Eso afecto un poco y de ahí en adelante las cosas no salieron tan bien por los cambios de técnico y porque no estaba dando lo que se esperada. Fue de mucho ánimo ir al Albacete porque renací", expresó.



Con 30 años, Torres aún tiene posibilidades de seguir en Europa, pero también tiene claro los equipos en los que jugaría si vuelve a Colombia.



“No tengo claro al volver. Soy hincha de Santa Fe como siempre lo he manifestado. Tengo un gran agradecimiento por Medellín por la oportunidad que me dio y el cariño de toda su hinchada. Y yo creo que Nacional, aunque no fue mucho el tiempo y tampoco fue muy bueno, me siento en deuda con ellos de poder retribuir la confianza que me dieron”, expresó.

Posteriormente resumió: “Para mí, en cualquiera de los tres equipos el poder jugar sería algo muy bueno. Siempre soy claro de que soy hincha de Santa Fe, uno de los equipos que amo es Medellín y con quien tengo una deuda pendiente es con Atlético Nacional”.



Daniel Torres ahora vive una nueva experiencia en el Real Zaragoza, allí ya debutó y tiene la gran responsabilidad de aportar hasta final de temporada. Además, en ese equipo comparte con el también colombiano Luis Suárez, de gran presente.