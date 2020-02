Daniel Torres vuelve a ser noticia en España, tras estreno en Zaragoza

El centrocampista colombiano Daniel Alejandro Torres Rojas, último fichaje del Real Zaragoza en el mercado invernal y que ya debutó el pasado domingo frente al Cádiz, ha asegurado que el partido de su nuevo equipo frente a los gaditanos "reforzó aún más los motivos por los que vine aquí".

"Me sentí muy bien cuando estaba en el banquillo porque vi un equipo que tuvo personalidad y carácter como visitante ante el líder y como jugó y reforzó los motivos por los que vine aquí y cuando ingresé en el campo, aunque desafortunadamente al final nos igualaron, para empezar estuvo muy bien y con confianza de saber que puedo aportar cosas importantes", ha explicado.



Torres (Cáqueza, 1989), que llega libre con contrato hasta final de temporada y la posibilidad de ampliarlo un año más, ha resaltado que tanto el primer contacto como lo que ha podido ver en sus nuevos compañeros ha sido "muy positivo" porque "tener una sola misión es muy importante y es algo a lo que me voy a unir y trataré de aportar la experiencia que he tenido estos años".



"Esa misión que es conseguir el gran objetivo (el ascenso), ya sabemos que lo tienen muy claro, tanto el equipo, directivos, jugadores, cuerpo técnico, y a lo cual estoy orgulloso de pertenecer hoy en día", ha comentado.



El colombiano ha reconocido que entre los motivos que le llevaron a decidirse por el Real Zaragoza fue por "su historia", pero también por "la mentalidad que me dijeron que tiene y la ilusión de ese objetivo claro de poder volver a Primera división fue lo que me reforzó".



Para Torres es "fundamental el tipo de vestuario que hay" para poder cumplir el objetivo de lograr el ascenso, a la vez que se ha mostrado agradecido "por la manera que me han recibido y lo facilita más el hecho de tener un compatriota ahí (Luis Suárez) y que ha hecho las cosas muy bien y es una referencia en lo que va de torneo por su comportamiento y ha reforzado un poco más el concepto del colombiano".



A pesar de no haber contado con ninguna oportunidad esta temporada con el Deportivo Alavés, el centrocampista ha asegurado que "me he preparado para cuando tuviera la oportunidad y ahora lo importante es tomar el ritmo de la competición y con muchas ganas de poder aportar".



Al respecto del ambiente que se vivió contra el Real Madrid, cuando todavía no se había hecho oficial su fichaje por el Real Zaragoza, ha explicado que "no pude verlo, pero mi hijo lo vio completo y la manera en que me lo narró y compartió fue espectacular" y "sin nada que envidiar al ambiente que viví en Mendizorroza o Medellín".



Ahora el siguiente compromiso liguero será este sábado frente al Fuenlabrada en un partido en el que tratarán de hacer bueno el punto que lograron en Cádiz con una victoria. "Todo lo que se consigue de visitante hay que reforzarlo en casa. Es fundamental hacer de La Romareda un fortín", ha concluido.