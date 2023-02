¿Daniel Ruiz se pondrá la '10' en Santos? Presidente lo advirtió

Daniel Ruiz, el jugador más valioso que tenía la Liga Betplay 2023, se marchó a Brasil para tener su primera experiencia en el exterior con la camiseta del Santos.



En charla con Primer Toque de Win Sports, Andrés Rueda, presidente del Santos, habló del fichaje de Ruiz y las razones que tuvieron para ficharlo, y dejó claro que el ex-Millonarios no la tendrá tan fácil para usar la camiseta que vistió Pelé y que actualmente tiene en su poder Yeferson Soteldo.



El directivo recalcó que desde hace un tiempo venían haciéndole seguimiento y que ya todo quedó firmado. "Estaba en nuestro radar hace mucho tiempo y estamos muy contentos, él llegó contento. Estamos terminando la parte de la documentación. Es el tipo de contratación que deja a todos felices. Depositamos una gran confianza y estamos seguros de que va a triunfar en Brasil".



De igual manera, el Presidente de Santos mencionó que se identifica con el colombiano porque llega casado y acaba de ser padre, con apenas 21 años. "Lo estamos apoyando porque es joven. Me identifico con él porque me casé con 21 años y sé cuánto pesa y cómo se madura antes de tiempo. Le ayudaremos a organizar su vida personal".



Andrés Rueda también contó que corrieron con el fichaje de Ruiz porque este viernes se cerraban las inscripciones para el campeonato en Brasil. Este viernes pudo conocer a su nuevo entrenador, Orlando Ribeiro.



Sobre el número de su camiseta que usará en Brasil, el Presidente reconoció que "Es un problema de la coordinación deportiva. Ya hay jugadores inscritos con la numeración y eso no se puede cambiar".



"Tendrá que demostrar en campo condiciones para ponerse la 10", mencionó Rueda recordando que contemplaron dejar de usar esa dorsal en honor a Pelé, pero era algo que el astro brasileño no quería.



Finalmente, el directivo brasileño aseguró que "Daniel estará bien en Brasil" y que triunfará con Santos. "Eso es bueno para nosotros y la Selección Colombia".