¿Qué decisión tomará Millonarios? Daniel Ruiz, borrado en Brasil

Daniel Ruiz se fue de Millonarios al Santos siendo uno de los mejores prospectos del fútbol colombiano. El volante creativo llegó al Peixe a condición de préstamo por un año sin embargo, su retorno a Colombia parecería estar cerca.



Ruiz no ha tenido la continuidad necesaria y no entraría en los planes de Paulo Turra. De hecho, medios brasileños confirmaron que no volvería a ser utilizado, dejando así su futuro en el aire.

Este martes, Globo Esporte informó que tres futbolistas del planel actual no seguirán, entre ellos, Daniel Ruiz, quién abandonaría el equipo a pesar de tener 6 meses más de contrato.



“Turra decide no usar a Daniel Ruiz, Ivonei y Ed Carlos en el Santos. Los jugadores fueron advertidos este martes de que están fuera de los planes del técnico. El entrenador Paulo Turra ya no cuenta con los mediocampistas Daniel Ruiz, Ivonei y Ed Carlos para la secuencia de la temporada de Santos. El trío fue notificado, este martes, que ya no estarán listados para los partidos.”, informó el medio.



“La decisión es solo técnica y no influyó ningún factor externo, fue solo técnica, a diferencia de las recientes salidas de Soteldo, Nathan y Lucas Pires. Desde su llegada al Peixe, el técnico ha dejado claro que el club necesita refuerzos y que la plantilla estaría inflada”, agregó Globo Esporte.



Turra llegó al banquillo técnico del Santos de Brasil a finales de julio y rápidamente le dio un vuelco al plantel. Bajo sus órdenes, Ruiz solo jugó 75 minutos pero no pudo demostrar todo su talento en el partido contra Blooming por Copa Sudamericana que terminó en empate. El pasado fin de semana no fue convocado para enfrentar a Cuiabá.