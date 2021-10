¿Quién lo quiere? Se avecina otro regreso de veterano a Liga Betplay

Terminan las temporadas en distintas ligas del mundo y empieza a moverse el mercado de fichajes, que para los veteranos suele ser más hacia el regreso al país que hacia nueva aventuras.

Podría ser el caso del defensor Daniel Bocanegra, quien termina en diciembre su vínculo con Libertad de Paraguay y desde ya está en la búsqueda de un nuevo equipo.



El lateral ya fue notificado de la no renovación de su contrato y, a sus 34 años, se tomaría con mucha seriedad la opción de regresar a Colombia.



Multicampeón con Atlético Nacional, seguramente se plantea un regreso a la casa verdolaga, aunque también habría tenido acercamientos con otros clubes, tal como informó la periodista Pilar Velásquez.



El entorno del jugador no descarta un regreso a la capital antioqueña y al club donde supo ganar la friolera de diez títulos: 4 de Liga, 3 de Copa, una Superliga, una Copa Libertadores (2016) y la Recopa Sudamericana.



Bocanegra viene de ser campeón en el Torneo Apertura paraguayo con Libertad y suma 27 partidos en el año, 4 de ellos en Copa Libertadores. La continuidad no será un problema. Y si es por coherencia, Nacional, que ya repatrió a Felipe Aguilar y Dorlan Pabón, podría repetir la estrategia con un veterano ganador.