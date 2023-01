Daniel Bocanegra llega a reforzar a Nacional: dos fichajes importantes

Mientras la Liga BetPlay 2023-I aguarda por su inicio en próximas semanas, las distintas ligas del mundo y de Sudamérica también están a la expectativa de dar comienzo. Una de esas es la de Uruguay que empezará en la semana del 4 de febrero y uno de los clubes que quiere reforzarse después de la salida de Luis Alberto Suárez es el Club Nacional.



En la carpeta del Nacional aparece un jugador colombiano que ya habría pasado el reconocimiento médico y se convertirá en próximas horas en nuevo futbolista del equipo uruguayo. Daniel Bocanegra, que siempre ha deseado regresar a Atlético Nacional tendrá que esperar, puesto que antes, jugará con el 'Bolso'. Además de Bocanegra, llegará otro futbolista con el ibaguereño.

Así las cosas, el Club Nacional de Uruguay oficializó las llegadas de dos jugadores del gusto del estratega Ricardo Zielinski que reforzarán a los charrúas. Uno es Daniel Bocanegra, lateral derecho, volante y hasta defensor central de 35 años quien salió del Club Libertad de Paraguay y jugó 33 encuentros en el 2022. Su regreso a Colombia deberá esperar, aunque él siempre ha mantenido que le encantaría volver a jugar con el verde de Antioquia, Atlético Nacional.



Pero, no se engaña a nadie al decir que Daniel Bocanegra jugará en Nacional, aunque no se le cumplió el sueño de regresar a su país y ponerse nuevamente la camisa verde y blanca, firmó con el conjunto blanco de Uruguay. A su vez, Bocanegra no es la única cara nueva de Nacional de Uruguay, pues también pasó el reconocimiento médico el defensor central charrúa de 27 años, Marcos Montiel. Montiel estuvo en River Plate y anteriormente en Villa Teresa de Argentina.