¿Le muestran la puerta de salida? Otro duro golpe a Dávinson Sánchez

Aunque parecía que Dávinson Sánchez no podría pasarla peor en Tottenham de lo que ya vivió con José Mourinho, resulta que sí podía ser.

El colombiano fue duramente criticado después de la derrota del equipo londinense contra el modesto Mura (2-1) en la Conference League. Ya algunos columnistas lo señalaron y ahora un medio habla abiertamente de su nivel y la posibilidad de su salida.



"Propenso a errores y sin un dominio real de la línea de fondo, no ha mostrado nada cercano al valor de su tarifa de transferencia (42 millones de euros) y Mura le dio la vuelta en la impactante derrota de la Conference League. El final está cerca", publicó Daily Mail.



Dávinson cumple su cuarta temporada en Tottenham pero, desde la salida de Mauricio Pochettino, no ha logrado cuajar un rendimiento regular. Después de Mourinho no tuvo oportunidad con Nuno Espíritu Santo y en este duelo por la Conference League tenía su primera titularidad con Antonio Conte, pero no tuvo el mejor rendimiento.