¡Benítez, no seas testarudo! 'Si está James, ¿por qué no lo usas?'

James Rodríguez no parece estar del todo resuelto a quedarse en Everton un año más. Aunque la ventana de transferencias se cerró sin ofertas para él, su club insiste en buscarle una salida, todo por culpa de la testarudez del entrenador, Rafa Benítez.

El último en criticarlo fue Alan Hutton, exdefensor escocés, quien dijo en Football Insider que la situación del colombiano en el club de Liverpool no ha sido muy bien manejada.



"Sabemos que es un jugador talentoso y, si la ventana está cerrada, ¿por qué no sacar lo mejor de ese jugador? A veces no lo entiendo. Incluso si quieres deshacerte de su salario o cualquiera que sea la razón, si está allí, ¿por qué no lo usas, siempre que su cabeza esté en el lugar correcto?", se preguntó el exjugador de Tottenham y Aston Villa.



"Si yo fuera el entrenador, lo sentaría y le diría: 'La ventana está cerrada ahora. Estás en mis planes por el momento. Muéstrame que quieres jugar. Pondría la pelota en su lado: 'Sé que eres un jugador brillante, pero demuéstramelo. Si haces eso, tienes la oportunidad de jugar ', aconsejó.



Ahora que no hay ofertas sobre la mesa, Hutton asegura que es posible llegar a una situación en la que ganen todos: "Uno, tienes un jugador feliz que está jugando bien y posiblemente podría pasar a la siguiente ventana de transferencia. Dos, el equipo está consiguiendo un jugador decente. A todo el mundo le conviene hacer eso en lugar de simplemente descartar a alguien y decir que ya no está en el equipo. Eso no ayuda a nadie a avanzar", concluyó.



El exfutbolista habla de lo que conoce: hay decenas de ejemplos de jugadores a los que los entrenadores simplemente les cerraron la puerta por no adaptarse a un esquema o una idea, por no preguntarse qué pasaría si recibe otra oportunidad. Podría ser el caso de James, quien efectivamente debe esforzarse como nunca para encontrar un lugar en Everton, pero no podrá luchar si desde el comienzo la contraparte no le da un voto de confianza. Hay que intentarlo todo por el bien del club, más allá de las simpatías personales.