Las novias de Jefferson Lerma: cuatro en Premier, Italia, España...

Jefferson Lerma es una de las ganas del mercado de fichajes. Sin la parafernalia de James Rodríguez, el propio Matheus Uribe y otros de Selección Colombia, sus acciones cotizan al alza, nada menos que en varias de las principales ligas de Europa.

A sus 28 años tiene gran recorrido internacional, es mundialista e indiscutible en las convocatorias de la Selección Colombia. Pero el detalle seductor es claro: el próximo 30 de junio finaliza su contrato y será agente libre. De hecho, ya lo es para escuchar ofertas.



Y la realidad es que no le faltan. Su temporada en la Premier League se resume en 34 partidos, todos como titular, y 5 agoles, su año más prolífico. Obviamente el interés es renovarlo para aprovechar el gran aporte que ha hecho a la permanencia en la primera división inglesa. Pero el mercado es amenazante.



Según el periodista italiano Matteo Moretto, solo en la Premier hay al menos cuatro interesados. Y no es la única de las cinco grandes ligas que le sigue los pasos.



"Jefferson Lerma, nombre proprio de mercado. El colombiano está haciendo una gran temporada y acaba contrato en junio. El Bournemouth quiere renovarle pero hay muchas ofertas sobre la mesa. Equipos de España, Italia e Inglaterra, muy atentos. Entre ellos, Aston Villa, West Ham, Leeds y Newcastle”, dijo.



Claramente es el Newcastle, el de los nuevos dueños multimillonarios dueños, el que mejor podría posicionarlo pues no solo pelea en la parte alta de la tabla sino que casi tiene segura la Champions League.



Lerma pasó del Atlético Huila a Levante de España a cambio de 1,5 millones de euros y de allí, tras el Mundial de Rusia, llegó al Bournemouth nada menos que por 28 millones de euros. Hoy, con 28 años, su cotización es de 15 millones de euros, según Transfermarkt.



Vale decir que el vallecaucano es el sexto colombiano más costoso de la historia detrás de James Rodríguez (Real Madrid – 75 millones), Radamel Falcao García (Mónaco -60 millones), Jackson Martínez (Shaghai-Evergrande- 42 millones) Dávinson Sánchez (48 millones - Tottenham)y Juan Guillermo Cuadrado (32 millones- Chelsea).