¿Por qué no juega James en Al-Rayyan? ¿Cuándo vuelve? Es más, ¿vuelve?

James Rodríguez está en Catar. Parece una obviedad decirlo pero se dice tanto sobre él, su tiempo libre, su paradero, sus destinos, que no está de más explicar que está donde le corresponde.

En sus últimas publicaciones en redes sociales se ha dejado ver entrenando, siguiendo las instrucciones de Al-Rayyan en este tiempo de pausa de la liga local, paseando por Doha, dejando pasar el tiempo mientras vuelve la competencia, lo que debe ocurrir el próximo 20 de diciembre.



Pero incluso en ese momento tendrá que esperar un poco más. Todo por cuenta de aquel 30 de octubre, cuando perdió la cabeza en la derrota 2-1 contra Al Arabi y fue expulsado. Serían dos fechas de castigo, una pena menor considerando la gravedad de su reacción, de las cuales ya cumplió una, en la derrota contra Al Gharafa (2-0).



El torneo para Al-Rayyan se reanudará el 21 de diciembre, en al visita a Qatar SC, fecha en la que debe terminar de cumplir la sanción. En teoría su primer partido sería contra Al Shamal, el 26 de diciembre. Eso quiere decir que completaría 40 días sin competencia, lo que no es deseable para nadie, especialmente para la Selección Colombia. Qué distinto sería si siguiera en la Premier League, si hubiera logrado el interés de alguna otra liga importante, qué distinto sería si... pero ya ni llorar es bueno...



Pero entonces, ¿por qué Al-Rayyan sí tuvo una agenda de partidos en los últimos días y no cuenta con el colombiano? Sencillo. Los compromisos del club son de la Copa de Catar, donde el colombiano sí podría jugar, pero si estuviera inscrito. No lo está porque cuando llegó ya estaba completa la lista de extranjeros (4) y no había manera de contar con él. Llegó por fuera del calendario, recuerden, cuando los mercados importantes se habían cerrado ya... En el último momento.



Que está en Catar, sí. Que se queda allá, pues sí porque tiene contrato hasta junio de 2024 y cualquier cambio de residencia tendrá que pasar por una negociación con Al-Rayyan, seguramente no antes del próximo mercado de verano. La preocupación ahora es que una pausa tan larga no le pase factura en términos físicos. El 27 de enero tiene que estar disponible para su país. Eso vale todos los sacrificios.