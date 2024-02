La IA lo dice: este es el equipo ideal para James Rodríguez

James Rodríguez decidió hace unas semanas irse del Sao Paulo y aunque aún faltan detalles en la parte económica para salir libre, el volante diez ya no es tenido en cuenta por el técnico Thiago Carpini.





El futuro de James sigue siendo una incógnita y aún no se sabe cuál será su próximo equipo o liga, pues los equipos interesados como Besiktas y Real Salt Lake negaron contactos con el volante.



Con respecto a qué equipo puede ser ideal para que James juegue en este 2024 de acuerdo a sus necesidades y exigencias, Gemini, inteligencia artificial de Google, dio su opción para el diez de la Selección Colombia.



entro de los puntos clave que pueden influir para una decisión de James, destaca que es el proyecto deportivo, pues el colombiano quiere jugar en un equipo donde sea titular de manera regular y ganar títulos, mientras que la ubicación también es importante, pues el diez no querrá jugar en una liga poco competitiva y en un país que no sea de su gusto, siendo Europa o América los dos continentes con mayor opción para continuar su carrera.



De igual manera, al ser preguntado cuál sería esa liga exacta en la que le podría gustar a James Rodríguez, Gemini resaltó como primera opción que lo ideal sería un club de la MLS, porque puede estar cerca de su familia, es competitiva, será importante y allí ofrecen buenos contratos. Además, el fútbol estadounidense cierra su ventana de transferencias hasta abril, entonces tendría más opción.



Así las cosas, queda esperar la decisión final de James Rodríguez, pues aún no se conoce un equipo claro para continuar su carrera y en marzo habrá fecha FIFA y Néstor Lorenzo lo quisiera tener en cuenta, aunque si no juega será muy difícil que esté en esos amistosos.