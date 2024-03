¿Cómo pasó Jaminton Campaz de indiscutible a suplente en Rosario?

¿Qué pasó de diciembre, cuando era casi un héroe, a este punto en la vida de Jaminton Campaz? Como todos, también él tomó sus decisiones. Y luego tuvo que enfrentarlas.

El colombiano fue una de las figuras de su equipo, con el que fue campeón de la Copa de la Liga, y del fútbol argentino en 2023.



De la mano de Miguel Russo pasó de alternativa a jugador indispensable, sumando 43 partidos, 10 goles y 9 asistencias, lo que le permitió pasar de ser un rescatado del fútbol brasileño (llegó cedido de Gremio) a gran inversión, pues el club argentino pagó 2,4 millones de dólares por el 50 por ciento de sus derechos.



"Estoy contento porque va a la Selección Colombiana, me alegro mucho. Es un jugador de nivel alto y con nosotros se ha potenciado. Encontró un lugar en el mundo que es Rosario para él. Central es su casa. Él lo sabe, lo expresa y lo manifiesta. Ojalá podamos retenerlo. Pero bueno, es muy joven también”, decía Russo, su mentor y su escudero cuando hubo comentarios sobre su vida privada y hasta cuando lo criticaron por arreglarse las uñas.



Sin embargo, el 2024 mostró otra cara muy distinta: no se presentó al primer día de entrenamiento, su agente declaró que no se había pagado la totalidad de lo acordado a Gremio y luego el club brasileño llegó a tenerlo en cuenta para que hiciera allí la pretemporada.



Después se supo que los pagos acordados se hicieron pero que el jugador esperaba una mejora salaria que el club argentino no cumplió y esa era la razón de su polémica decisión de alejarse del club que le dio la oportunidad de reencaucharse.



Al final ni llegó a Gremio ni hizo completa la pretemporada en Rosario, por lo que a Russo se le agotó la paciencia y decidió relegarlo hasta que se pusiera a punto . Por eso se perdió el partido inaugural de la Copa de la Liga, aunque al menos ahora ya está en el banquillo y tuvo algunos minutos.



El regreso evidentemente le costó y apenas en el reciente triunfo contra Instituto, cuando dio una asistencia, dio señales de recuperación. Le quedan 10 fechas de la fase regular de la Copa de la Liga y la primera ronda de la Copa Argentina para mejorar su nivel y recuperar no solo al confianza de Russo sino también el lugar que pudo tener en Selección Colombia y que hoy ha perdido.