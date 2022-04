Cuadrado declaró ante la justicia italiana: el caso que se investiga

Juan Guillermo Cuadrado fue noticia en Italia no por su aporte en la reciente derrota de Juventus 0-1 contra Inter, sino por una investigación judicial que se adelanta en ese país.

El colombiano y varios de sus compañeros en Juventus fueron citados en el marco de una investigación conocida como Prisma, la cual busca pruebas de una presunta emisión de facturas de transacciones inexistentes y facturación falsa, relacionada con compraventa de jugadores y otras operaciones usuales en el fútbol.



Según la Gazzetta dello Sport, el colombiano se presentó este lunes, sobre las 10:00 a.m. hora local, “para ser oído por los fiscales Gianoglio, Bendoni y Santoriello sobre la llamada ‘maniobra salarial’”.



Aunque el medio precisa que los futbolistas no están siendo investigados formalmente en el citado proceso, sí preocupa el avance del caso: "se les pide que expliquen el acuerdo para el recorte de salarios en 2020, en la era covid, y la vuelta de una parte en años posteriores, lo que para los fiscales constituiría una contabilidad falsa. No se descartan otras audiencias en las próximas horas”, detalló la Gazzetta.