Rafael Santos Borré dejaría Europa: negociaría con club de México

El delantero colombiano Rafael Santos Borré vive un infierno en el Eintracht Frankfurt y tras no tener poca participación en la pasada temporada, el colombiano aspiraba entrar en los planes para este 2023/24. Sin embargo, nada cambió y crece rumor de una salida.

Van dos fechas de la Bundesliga y Borré aún no aparece ni en el banco de suplentes y, además, tampoco estuvo en la pretemporada de su equipo, así que su salida está cerca de darse.



Tras este difícil panorama, ha salido a la luz pública el club que en verdad iría por Borré y no es precisamente uno de Europa, sino uno de México como Cruz Azul, quien empezará a negociar para lograr un acuerdo con el delantero.



Pese a que México no es un destino que agrade mucho al colombiano, ante lo que está viviendo en Alemania, escucharía la oferta y de acuerdo a Fox Sports México ya hay un acercamiento de Cruz Azul para hacerse con sus servicios, aunque está a la espera de una respuesta del atacante para seguir con la negociación.





​Por ahora, habrá que esperar si Cruz Azul termina de convencer a Rafael Santos Borré y en caso de una negativa del colombiano, el club tendría otras opciones como la de Alfredo Morelos, quien está sin equipo.