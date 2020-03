No hay tregua entre James y Zidane y otra despedida sería inminente

El velo que cubre la realidad de James Rodríguez en Real Madrid es cada vez más denso y su futuro parece, otra vez, más cerca de la puerta de salida que de su anhelada revancha.

El tema es tan desconcertante que ya no son solo los medios españoles o colombianos sino hasta los franceses los que se preguntan qué hay en el fondo de su pulso con el técnico Zinedine Zidane y por qué ambas partes se empeñan en no firmar una tregua.



El último en alzar la voz fue Eurosport de Francia, que en las últimas horas publicó un análisis sobre la situación del colombiano, que es cada vez más incierta.



El medio recuerda el tremendo impacto de su llegada a la casa blanca, su condición de goleador del Mundial de Brasil 2014, su gran primera temporada con Ancelotti y, al fin, el inicio de su debacle.



"Zinedine Zidane lo empujó hacia la salida durante su primer mandato al frente del Real Madrid (2016-2018), el máximo goleador de la Copa del Mundo 2014 fue objeto de un préstamo a dos años con opción de compra en Bayern Munich, una transacción inusual para un jugador de semejante calibre y solo 25 años".



Y apuntó al jugador: "La preocupación es que en Munich el cafetero no ha recuperado su esplendor y no ha logrado ser imrpescindible dentro de la fuerza laboral bávara, donde pagó el precio de la competencia (Thomas Müller , Leon Goretzka , Thiago Alcantara), pero también de sus difíciles relaciones con Niko Kovac".



El regreso a Madrid resulta, para el medio, desconcertante: "James se encuentra nuevamente en un callejón sin salida. Y, sin embargo, el ex jugador del FC Porto parecía haber anotado puntos en la mente de Zidane al comienzo de la temporada. Pero a pesar de cierta permanencia y después de su lesión, desapareció del radar. Una vez más.



Eurosport lo compara ahora con Gareth Bale y, aunque le reconoce que no muestra la apatía del galés, le sugiere un cambio de aires: "James tiene un talento innegable. Lo demostró suficientes veces. Sin embargo, a los 28 años, el meteorito de la Copa del Mundo de 2014, que todavía está bajo contrato hasta 2021 con el Real y tiene un salario estimado de 6,5 millones de euros, todavía tiene algunos años para explotarlo".



Al apuntar a Zidane simplemente no entiende cómo no se esfuerza "para aprovechar al máximo todas sus cualidades" y sentencia su visión de lo que será el futuro del zurdo: "Es urgente disipar dudas o encontrar el próximo verano el terreno ideal para alcanzarlo, y finalmente reanudar el hilo de una carrera lejos de las expectativas. Es frustrante para el mundo del fútbol no aprovechar las luces de una estrella así".

Mais où est passé James Rodriguez ? https://t.co/awFKqkqkbp — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) March 3, 2020

Frustrante desaprovechar tanto talento, dicen en Francia. Más o menos lo mismo que sentencian en España, donde Tomás Roncero, analista del Diario AS y el programa 'El Chiringuito de Jugones', asegura que algo tiene que haber en el fondo del duelo personal en el que se ha convertido, tristemente, la relación entre Zidane y James.



"Hay algo que va más allá de lo futbolístico entre James y Zidane. No me creo que un jugador del talento de James no quepa en el banquillo ante cualquier eventualidad porque si algo tiene es que su talento natural le permite, en 20 minutos, una jugada que provoque un gol. Contra Manchester City, Bale salió sin ganas, Jovic es tan joven, y pensé que si hubiera salido James aunque sea 15 minutos… pero Zidane no quiere ni eso, hay una falta de sintonía entre ellos", aseguró en el Vbar de Caracol Radio.



"Si por alguna razón Zidane se va de nuevo, como ya pasó, con un jugador como él, con contrato, me lo pensaría, al menos intento recuperarlo para la causa. Con Isco (Zidane) lo ha intentado, con James no”, concluyó.

#CarruselCaracol



⚽️🇨🇴"Hay algo más allá de lo futbolístico entre Zidane y James (...) Está claro que hay una falta de sintonía personal entre ellos, al Madrid no le puede sobrar James": Tomás Roncero, periodista español, sobre la situación del mediocampista de Real Madrid pic.twitter.com/2oVw8kwfo5 — El VBAR (@VBarCaracol) March 1, 2020

Tanto o más inexplicable resulta para Anton Meana, de la Cadena SER, la situación del 10 colombiano: “Me da pena que James no forme parte del equipo blanco, es un año perdido para todos; para James, que posiblemente no se compromete de la mejor manera en los entrenamientos, pero también es una pena para Real Madrid que no sepa aprovechar el talento de James”.



En el juego, todos arriesgan y todos pierden: “Creo que se equivocan James y Zidane y perdemos todos, James porque está sin jugar y parece un futbolista casi retirado; Zidane porque no tiene otro jugador como James en la plantilla, en un Madrid al que le falta gol, le falta un futbolista así y creo que es un error de Zidane no haber sabido gestionar la vuelta de James al Madrid. Y perdemos los seguidores porque no hay jugadores como James”.



La actualidad indica que, si bien James tiene todo para ser figura en Real Madrid, su destino se acerca más a la salida: “debería ser bandera del Real Madrid, pero entre que él no ha querido serlo y el Madrid no le ha dejado ser, estamos ante un año perdido. Tenía que haberse marchado del club en verano, lo tenía cerrado con el Atlético pero la goleada lo alejó del equipo de Simeone, y al fin el Madrid no ingresó dinero, se queda con un jugador maravilloso en el baúl del olvido. James tiene que salir en verano para sentirse futbolista, para ver de nuevo a ese jugador que maravilló con Ancelotti. James y Zidane deben hacer autocrítica”, concluyó.